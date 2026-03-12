Sud Europske unije donio presudu! Promjena vlasništva Fortenova grupe provedena je zakonito!

Sud Europske unije (ECJ), najviše pravosudno tijelo Europske unije, na zahtjev Vrhovnog suda Kraljevine Nizozemske, donio je presudu kojom je zaključio da zamrzavanje sredstava sankcioniranih subjekata u EU, apsolutno i bezuvjetno sprječava sankcioniranog nositelja depozitarnih potvrda u sudjelovanju i glasanju na skupštinama dioničara.

Vrhovni sud Kraljevine Nizozemske od ECJ-a je zatražio tumačenje – postoji li bilo koja situacija u kojoj sankcionirane osobe smiju koristiti svoja dioničarska i slična prava?

Pitanje je bilo postavljeno u kontekstu višekratnih pokušaja SBK Art-a da spriječi održavanje skupština dioničara Fortenova grupe u razdoblju 2022.-2024. Naime, kao dio sankcija nametnutih Rusiji zbog njezine agresije na Ukrajinu, Europska unija je 2022. usvojila i mjere ograničavanja protiv ruske banke Sberbank te, izrijekom, i protiv SBK Art-a te su njihova sredstva zamrznuta.

„Ograničavajuće mjere u odnosu na Rusiju: zamrzavanje sredstava apsolutno i bezuvjetno sprječava imatelja depozitarne potvrde da prisustvuje glavnoj skupštini dioničara i da glasa na toj skupštini“ – stav je ECJ.

Ovom presudom konačno su pobijene lažne teze SBK Art-a da je uprava Fortenova grupe, arbitrarno i zlonamjerno ignorirala i zaobišla SBK Art i njihovo protivljenje transakciji prodaje Fortenova grupe koja je dovršena u ljeto 2024.

Na najvišoj sudskoj instanci Europske unije potvrđeno je da je Fortenova grupa od prvog dana postupala ispravno kada je sankcioniranom SBK Art-u uskratila mogućnost sudjelovanja i glasanja na skupštinama te kada je poduzimala sve potrebne korake radi zaštite kompanije od pravne nesigurnosti, opstrukcija i pokušaja utjecaja protivnih cilju i smislu europskih sankcija.

Europski sud je svojim jasnim i nedvosmislenim tumačenjem potvrdio da su radnje Fortenova grupe zapravo bile jedini zakoniti koraci koje je Fortenova uopće smjela poduzeti. "Svako manje strogo tumačenje osujetilo bi cilj osiguravanja da zamrzavanje sredstava ima učinak najvećeg mogućeg ograničavanja transakcija sa zamrznutim sredstvima" – navodi ECJ u svojoj odluci.

„Današnja presuda nedvojbeno potvrđuje da je Fortenova grupa zbog sankcioniranih dioničara bila onemogućena u normalnom funkcioniranju. Od danas je svima jasno da je proces vlasničke transformacije proveden radi zaštite kompanije, njezina upravljanja, financijske stabilnosti i zakonitosti poslovanja te da je bio utemeljen na pravu i načelima odgovornog korporativnog upravljanja.

Ovo je i dokaz da za višegodišnje obijesno parničenje nije postojalo pravno uporište te vjerujemo da se takvi postupci ovom odlukom konačno privode kraju. Želio bih čestitati i zahvaliti i našim pravnim timovima i savjetnicima na iscrpljujućoj i zahtjevnoj borbi, a našim zaposlenicima poručiti da i nakon još jedne pravne potvrde nastavljamo graditi snažnu i modernu kompaniju“, izjavio je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe.

Ishod ovoga postupka čekali su i svi sudski postupci u kojima je SBK Art tražio poništenje skupštinskih odluka Fortenova grupe u Nizozemskoj. Stoga, po formalnoj dostavi odluke Europskog suda nizozemskom pravosuđu, Fortenova grupa očekuje nastavak i uspješno okončanje pet sudskih predmeta u Nizozemskoj, kao i sudskog postupka na Malti protiv tvrtke Open Pass Limited i drugih.

Podsjećamo da je Fortenova grupa dosad pravomoćno pobijedila SBK Art u sedam postupaka protiv Fortenova grupe i njezinih odgovornih osoba - od nekoliko zahtjeva za sudsko preispitivanje poslovodstva u Nizozemskoj, preko privremenih mjera u Nizozemskoj, Malti i Hrvatskoj. Uz to, i Opći sud Europske unije već je dva puta odbio SBK Art-ovu tužbu za ukidanje sankcija.