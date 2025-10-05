Naši Portali
PRIJETI MU KAZNA

Cure novi detalji o Hrvatu koji je upravljao dronom iznad zračne luke u Frankfurtu: Evo što je rekao policiji

Czech AI-powered drones reshape battlefield tactics in Ukraine
EVA KORINKOVA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
05.10.2025.
u 11:17

incident je prošao bez posljedica, za razliku od Münchena, gdje su zbog dronova u dvije večeri zaredom morali privremeno obustaviti letove, a tisuće putnika su bile pogođene.

Nakon kaosa s dronovima u Münchenu, policija je u petak ujutro u Frankfurtu uhitila 41-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je letio dronom u zoni zabrane letenja iznad frankfurtske zračne luke. Dron je odmah zaplijenjen, pa rad najvećeg njemačkog aerodroma nije bio prekinut.

Prema vlastitim riječima, pilot drona „samo je želio isprobati svoj novonabavljeni dron“, piše Fenix. Glasnogovornik frankfurtske policije istaknuo je kako se dronovi danas mogu kupiti gotovo svugdje. Incident je prošao bez posljedica, za razliku od Münchena, gdje su zbog dronova u dvije večeri zaredom morali privremeno obustaviti letove, a tisuće putnika su bile pogođene.

Policija je potvrdila da nema dokaza da je uhićeni povezan s Rusijom. Protiv njega je pokrenut prekršajni postupak, a prijeti mu novčana kazna. Frankfurt je inače opremljen sustavom za otkrivanje dronova, a slični incidenti redovito se prijavljuju.

U Njemačkoj je strogo zabranjeno upravljati dronovima iznad osjetljivih zona poput zračnih luka, vojnih objekata i zatvora. Za ilegalan let dronom kazne mogu doseći 50.000 eura, a ako se let ocijeni opasnom intervencijom u zračni promet, počinitelj može dobiti kaznu zatvora od 6 mjeseci do 10 godina.

Što se događa s Antom Rebićem? Situacija u Vinkovcima pokazala je ono što je već dugo očito

Komentara 17

JA
Jatiser
11:21 05.10.2025.

Taj lik je idealan za ministarsko mjesto ! Soli u glavi nema, a hrabrosti za izvoditi prekršaje ima ....

KO
korelativ442
11:31 05.10.2025.

Treba mu dati deset godina zatvora na ravanje drugima koji pokušaju ugroziti živote drugih ljudi.

JO
Joseph1
11:57 05.10.2025.

Ime i prezime. Ali, vidim da je to nekome problem.

