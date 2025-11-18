Cure bizarni detalji pokušaja likvidacije čovjeka bliskog Putinu: Sve se trebalo snimiti iz vaze za cvijeće?

Ruska Federalna sigurnosna služba tvrdi da je spriječila pokušaj atentata na bivšeg ministra obrane Sergeja Šojgua. Uhićene su tri osobe. "U Moskvi je spriječen pokušaj atentata na visokog ruskog dužnosnika", poručili su. Ova objava sigurnosne službe FSB nedavno je dospjela na naslovnice u Rusiji. Vlasti isprva nisu otkrile protiv koga je planirani napad bio usmjeren. Sada novinski portal MKRU izvještava da je meta napada očito bio bivši ministar obrane Sergej Šojgu (70).

Navodno je planirano da se atentat dogodi na groblju Trojekurowo, gdje je Šojgu navodno posjetio obiteljske grobove, piše Blick. Prema FSB-u, iza plana napada stale su ukrajinske obavještajne službe. Pripreme su navodno koordinirane na daljinu. Kamera je navodno bila skrivena u vazi za cvijeće. FSB je izjavio da su strani organizatori namjeravali koristiti taj uređaj kako bi vodili osumnjičene počinitelje.

Informacije FSB-a ne mogu se neovisno provjeriti. Ukrajinske obavještajne službe isprva su odbile komentirati izvješće FSB-a. Sergej Šojgu bio je ruski ministar obrane do svibnja 2024. Trenutačno je na čelu ruskog Vijeća sigurnosti. Šojgu je poznat po bliskom prijateljstvu s Putinom, po promociji vojno-domoljubnog odgoja, te po interesu za povijest, arheologiju Ima čin generala armije i nositelj je najvišeg ruskog odličja – Heroj Ruske Federacije.

Šojgu je među onima koji često upozoravaju na mogući nuklearni sukob. Nedavno je u jednom rekao da raste opasnost od oružanog sukoba između nuklearnih sila. "U kontekstu rastućeg sukoba i pogoršanja geopolitičkog suparništva u svijetu, rizici od nasilnih sukoba između velikih država, uključujući sudjelovanje nuklearnih sila, rastu", rekao je Šojgu.