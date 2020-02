Čupko i Snoopy proglašeni su opasnim psima, tko će ih spasiti iz skloništa?

Čupko i Snoopy poznaju se već gotovo šest godina. Štoviše, živjeli su u istoj obitelji, otkad su još kao štenci pokupljeni s ceste. A onda su zajedno završili i u Skloništu za životinje Luč Zagorja.

Priskrbili su im to ljudi koji su ih spasili s ceste. Nisu se znali brinuti o njima, ili su možda mislili da nije problem ako psi sami tumaraju ulicama. No, prije odlaska u sklonište ova dva mala psa, kažu da zajedno imaju oko desetak kilograma, dobili su etiketu zbog koje iz skloništa neće tako skoro izići, barem kako sada stvari stoje. Što su zapravo napravili, jesu li nekoga i ugrizli, to se baš sa sigurnošću i ne zna. Veterinarska inspekcija na naš upit zašto su proglašeni opasnim psima odgovara da se "nakon prijave građana zbog napadanja ljudi i neadekvatnog držanje pasa postupalo zakonito sukladno važećim propisima Republike Hrvatske".

Kažu kako se stranka (vlasnica pasa, op. a.) nije žalila na rješenje kojim su Čupko i Snoopy proglašeni opasnima. Psi su prošli test socijalizacije, no vlasnica ih nije kastrirala i nije ih držala u prostoru iz kojeg ne mogu pobjeći. Kad je jedan od njih ponovno ugrizao i ozlijedio čovjeka, oba su završila u skloništu. S etiketom opasnog psa i posebnim uvjetima udomljavanja.

– Psi su do udomljavanja u ponovnom procesu prilagodbe i socijalizacije do testa socijalizacije koji će obaviti Hrvatski kinološki savez, sukladno rješenju donesenom 17. lipnja 2019. godine. Psi nisu osuđeni na eutanaziju – odgovaraju tako iz Veterinarske inspekcije na naš upit kakva je sudbina ovih pasa. A inspekciju smo kontaktirali kad nam se javila gospođa (podaci u redakciji) koja je pse hranila još dok su kao štenci bili na ulici. Gledala ih je kako rastu, pokušavala im pomoći, a nije odustala ni kad su završili u skloništu.

Foto: Privatni album

– Ne znam koliko ljudi sam zvala, nikoga nije briga što oni čame zatvoreni u boksu. Htjela sam ih udomiti, ali su mi tek nakon nekoliko razgovora rekli da ne mogu jer već imam psa – priča nam gospođa za koju veterinarska inspekcija kaže kako je inspektoricu nagovarala na nezakonito postupanje, pa čak i prijetila. Zbog toga je upozorena da to više ne čini, a sve je zabilježeno i u dokumentaciji spisa. Ona pak odlučno odbacuje navode inspekcije.

– Pokušavala sam pomoći psima, bila sam spremna snositi sve troškove, ali su mi na svaki moj prijedlog odgovarali da nije po propisu. I na kraju je ispalo da sam tražila nešto protuzakonito – kaže ogorčeno. Dodaje kako je sve počelo nakon što je obišla pse u skloništu i inspekciji prijavila da su u užasnom stanju, da je sve puno izmeta i da ih nitko ne izvodi iz boksa. U skloništu je saznala i da ne prolaze nikakvu socijalizaciju, jer tamo je nema tko provoditi. U svojoj prijavi izrazila je i sumnju u ispravnost odluke o oduzimanju pasa i još jednom napomenula da je spremna sve platiti, samo da spasi pse.

Inspekcija pak nije pronašla ništa sporno u postupku o oduzimanju pasa, ali ni u smještaju u sklonište. Kažu da su psi dobrog općeg stanja, bez znakova bolesti i zanemarivanja te da im je osiguran način držanja, njega, hranidba, veterinarsko-zdravstvena zaštita, zaštita od drugih životinja i ljudi te proces socijalizacije, sukladno Zakonu o zaštiti životinja.

Sporno je očito bilo samo što su dva opasna psa boravila u jednom boksu, stoga je naloženo njihovo razdvajanje. Jer tako piše u propisima, a upravo su propisi i papiri ono na čemu se bazira cijela priča.

Što se događa sa psima upitali smo i voditeljicu Skloništa Mirjanu Zajec. Ističe kako je Čupko dobro, vjeruje da neće biti nikakvog problema, no za Snoopyja nije sigurna. Posebno nakon što su razdvojeni, jer do tada su jedan drugom bili podrška.

– Nisu do sada bili na testu socijalizacije jer grad Krapina to ne želi platiti. Iskreno, Snoopy taj test neće proći, on sad već i na mene reži i hoće me ugristi – kaže voditeljica te dodaje da se često mora snalaziti kako bi ga nahranila, pomaže si i sa sajlom, a sve to izaziva dodatan stres.

I dok volonteri pokušavaju naći nekoga tko bi Snoopyju vratio povjerenje, a taj netko morao bi u Sklonište dolaziti radnim danom od 9 do 13 sati ili vikendom, dani koji prolaze nisu malenom psu saveznik. Inspekcija je rekla svoje i potpisala papire koji su po zakonu, onom što ga zovu Zakon o zaštiti životinja. A zašto onda nitko ne želi zaštititi Snoopyja? Odvojen od Čupka i izložen svakodnevnom stresu sigurno ne može napredovati. A proces prilagodbe i socijalizacije nikako da stigne do njegova boksa.