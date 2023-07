Crveni alarm u četiri regije, pržit ćemo se i na preko 40 °C: U nekim dijelovima zemlje prijeti nevrijeme

Prema prognozi DHMZ-a vrijeme će u Hrvatskoj danas biti pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz više oblaka poslijepodne i navečer u gorju i središnjoj Hrvatskoj mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu umjeren jugozapadnjak, na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, a ujutro na sjevernom dijelu mjestimice jaka bura. Najviša dnevna temperatura na kopnu većinom između 30 i 35, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 35 do 39 °C.

Izdana su brojna upozorenja. U crvenom su kninska, riječka, dubrovačka i splitska regija. I u ostalim regijama izdani su Meteoalarmi ali ne samo zbog vrućina. Tako se za zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju upozorava na lokalno moguće izraženije pljuskove s grmljavinom, ponajprije uz granicu sa Slovenijom u noći, te ponovno kasno poslijepodne te osobito navečer.

Foto: DHMZ

Srijeda će u unutrašnjosti biti djelomice sunčana, a kasno poslijepodne te osobito navečer i u noći na četvrtak jače pogoršanje s pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i izraženijim. U Dalmaciji i dalje vedro, dok su na sjevernom Jadranu navečer mogući lokalni pljuskovi. Puhat će jugozapadnjak, na moru i jugo, a poslijepodne će u unutrašnjosti naglo okrenuti na vrlo jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar uz osjetno osvježenje. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, na Jadranu od 24 do 28 °C, a najviša dnevna uglavnom između 31 i 36 °C.

Foto: DHMZ

"I utorak će biti pretežno sunčan, ali danju u većini unutrašnjosti manje vruć od ponedjeljka. Ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom. Zamjetnija promjena vremena stiže nam u drugom dijelu srijede, kada je lokalno moguće i grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom. Uz pad temperature nestabilne vremenske prilike nastavit će se do vikenda. Najmanje hladnijeg zraka stići će na krajnji jug zemlje, gdje će i dalje prevladavati sunčano, no vrućina će ipak malo popustiti. U Dalmaciji će danju biti čest vjetar s mora, dok će na sjeveru u utorak, i ponovno četvrtak i petak, zapuhati umjerena do jaka bura.", sažeta je tjedna vremenska prognoza koju je za HRT pripremila Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

