Koliko će futsal vatreni zaraditi od bronce? Pravilnik im ne daje ništa, ali Vlada je obećala nagradu!

Hrvatska futsalska reprezentacija prvi je put osvojila medalju na velikom natjecanju u svojoj povijesti, nakon četvrtog mjesta na domaćem terenu 2012. ovaj je put otišla korak dalje i vratila se kući s povijesnom broncom. Šest dana nakon rukometaša, koji su istu medalju s kontinentalnog natjecanja donijeli kući pa ih je u središtu Zagreba uz političke repove dočekalo oko 70 tisuća ljudi, ovaj put dočeka neće biti, državna nagrada nije predviđena, ali će je mini vatreni ipak dobiti, što su zaslužili.

Prema Pravilniku o dodjeli državne nagrade za sport Franjo Bučar i državnim nagradama za vrhunska sportska postignuća, Ministarstvo turizma i sporta u neolimpijskim sportovima čija se prvenstva održavaju svake četiri godine, što futsal jest, nagrađuje samo osvajače zlatne medalje i izbornika sa 7000 eura, dok ostali članovi stručnog stožera dijele 7500 eura. Srebrni i brončani ne dobivaju nikakve premije.

Međutim, iz Vlade su na upit portala 24sata rekli: 'Hrvatska futsal reprezentacija bit će novčano nagrađena za izniman sportski uspjeh ostvaren na Europskom futsal prvenstvu. O iznosu nagrade i ostalim detaljima bit ćete upoznati sutra na prijemu hrvatske futsal reprezentacije, koji će upriličiti predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.'