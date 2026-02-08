Naši Portali
PRAVILNIK KAŽE: NIŠTA

Koliko će futsal vatreni zaraditi od bronce? Pravilnik im ne daje ništa, ali Vlada je obećala nagradu!

Hrvatska futsal reprezentacija je na Europskom prvenstvu osvojila povijesnu brončanu medalju
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.02.2026.
u 16:43

Ministarstvo turizma i sporta u neolimpijskim sportovima čija se prvenstva održavaju svake četiri godine, što futsal jest, nagrađuje samo osvajače zlatne medalje i izbornika sa 7000 eura, dok ostali članovi stručnog stožera dijele 7500 eura. Srebrni i brončani ne dobivaju nikakve premije

Hrvatska futsalska reprezentacija prvi je put osvojila medalju na velikom natjecanju u svojoj povijesti, nakon četvrtog mjesta na domaćem terenu 2012. ovaj je put otišla korak dalje i vratila se kući s povijesnom broncom. Šest dana nakon rukometaša, koji su istu medalju s kontinentalnog natjecanja donijeli kući pa ih je u središtu Zagreba uz političke repove dočekalo oko 70 tisuća ljudi, ovaj put dočeka neće biti, državna nagrada nije predviđena, ali će je mini vatreni ipak dobiti, što su zaslužili.

Prema Pravilniku o dodjeli državne nagrade za sport Franjo Bučar i državnim nagradama za vrhunska sportska postignuća, Ministarstvo turizma i sporta u neolimpijskim sportovima čija se prvenstva održavaju svake četiri godine, što futsal jest, nagrađuje samo osvajače zlatne medalje i izbornika sa 7000 eura, dok ostali članovi stručnog stožera dijele 7500 eura. Srebrni i brončani ne dobivaju nikakve premije. 

Međutim, iz Vlade su na upit portala 24sata rekli: 'Hrvatska futsal reprezentacija bit će novčano nagrađena za izniman sportski uspjeh ostvaren na Europskom futsal prvenstvu. O iznosu nagrade i ostalim detaljima bit ćete upoznati sutra na prijemu hrvatske futsal reprezentacije, koji će upriličiti predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.'
Komentara 4

Pogledaj Sve
NO
NoStress
17:13 08.02.2026.

Ovo su dečki za ponos a ne rukometaši koji dijele narod i usred Zagreba mašu zastavama Herceg Bosne.

JU
JustinCase
16:48 08.02.2026.

Sramota da se nema za ovakve divne momke koji su ostvarili povjesni rezultat. Svaka čast na bronci!!!

Avatar dublin2
dublin2
16:56 08.02.2026.

A doček na Trgu uz Tupsona ništa ? Znači oni su manje vrijedni od onih kozojeba iz rukometa ?

