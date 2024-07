Slučaj koji je potresao Austriju: Crnogorac ubio svojeg zaposlenika vjerujući da je ljubavnik njegove žene

Državljanin Crne Gore (40) osuđen je na doživotni zatvor jer je nožem ubio 40-godišnjeg državljanina BiH za kojeg je vjerovao da je u ljubavnoj vezi s njegovom suprugom. Presudu je donio Zemaljski sud u austrijskom Welsu nakon 15 mjeseci i tri dana trajanja procesa. Javni tužitelj je naveo kako je 31. ožujka prošle godine, optuženik je u skladištu svoje tvrtke u Marchtrenku (okrug Wels-Land), "s pet snažnih uboda nožem ubio svog zaposlenika za kojeg je sumnjao da ima ljubavnu vezu s njegovom suprugom".

Nakon toga je natjerao s krvavim nožem 19-godišnjeg zaposlenika da ga odveze u kafić, te je usputno nazvao svoju suprugu kojoj je rekao: "Ubio sam ti ljubavnika, idem u zatvor, a ubit ću i tebe". Navodno je u kafiću popio kavu i vikao kako je upravo ubio ljubavnika svoje supruge. Nakon toga je otišao u Linz kako bi se navodno predao policiji, no tužiteljstvo tvrdi kako to nužno ne mora biti istina jer mu supruga živi u Linzu te je vjerojatno namjeravao i njoj nauditi. Međutim, on je u međuvremenu bio uhićen jer je za njime bila raspisana tjeralica.

- Optuženik je počinio zločin iz “neutemeljene, bijesne ljubomore”, rekao je javni tužitelj. Čovjek je “zapravo imao sve” – obitelj, kuću, tvrtku i dobru zaradu. Prije nekoliko godina počeo je piti, uzimati kokain, odlaziti u bordele i zlostavljati suprugu. Mjesec dana prije krvavog čina nad državljaninom BiH osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu zbog kontinuiranog nasilja nad suprugom. Nije mu bilo prvi put da je posumnjao na nekog od svojih zaposlenika - rečeno je bilo na suđenje, prenosi Fenix-magazine. Obrana je tvrdila da je 40-godišnji državljanin Crne Gore vjerojatno da ga žrtva želi napasti, a on je to samo preduhitrio.

Jedina olakotna okolnost je bila ta što je optuženi priznao ubojstvo. Kako presuda nije pravomoćna, branitelj osuđenog je već najavio žalbu.

