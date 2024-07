Rumunj se kamionom teškim 12 tona namjerno zabio u crkvu i priznao policiji: 'Uništili su mi život'

Rumunjski državljanin se u ponedjeljak navečer kamionom teškim dvanaest tona nekoliko puta zabio u zgradu Rumunjske pentekostne crkve u Brunn am Gebirgeu u blizini Beča u Austriji, uzevši da je prethodno ozlijedio pješaka. Muškarac je policajcima priznao da je to učinio iz vjerskih motiva. "Uništili su mi život", rekao je 32-godišnji osumnjičenik odgovorivši policiji na pitanje zbog čega se nekoliko puta u rikverc zabio u zgradu Pentekostne crkve na Rennwegu u Brunn am Gebirge.

Nitko nije ozlijeđen, no muškarac je izazvao nekoliko prometnih nesreća na putu od Beča do Donje Austrije. U Perchtoldsdorfu je udario pješaka koji je, srećom, lakše ozlijeđen. Glasnogovornik Ravnateljstva državne policije Donje Austrije Johann Baumgartner izjavio je kako nema informacija je li se osumnjičenik, koji u Austriji živi od 2020.godine, bio u alkoholiziranom stanju ili psihički je bio rastrojen, piše Fenix-magazin.

Istragu oko nesvakidašnjeg slučaja je preuzela skupina za ubojstva Državne kriminalističke policije Donje Austrije i zbog moguće vjerske pozadine zločina Državni ured za sigurnost i borbu protiv ekstremizma. Prema prvim informacijama, moderna zgrada u kojoj je crkva službeno smještena od 8. svibnja 2021. godine je zbog višestrukih udara teškog vozila znatno oštećena i prijeti urušavanje dijelova.

