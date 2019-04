VIDEO 'Crni' Uskrs u Šri Lanci: eksplozije u crkvama i hotelima, više od 100 mrtvih

U nekoliko crkava i hotela u Colombu, Šri Lanka, odjeknulo je nekoliko eksplozija na sam Uskrs, javljaju lokalni mediji, a potvrdile su vlasti. Neki mediji javljaju da je riječ o šest eksplozija, a CNN javlja da su tri odjeknule u crkvama, a dvije u luksuznim hotelima.

Najmanje 160 osoba je poginulo, a više od 400 je ranjeno, novi su podaci, javlja RT. Brojke koje govore o stradalima, rastu iz minute u minutu.

Čini se kako su eksplozije koordirane, javlja RT, a dogodile su se u 8:45 sati ujutro po lokalnom vremenu.

Prvotna izvješća govore o šest eksplozija, tri u katoličkim crkvama u kojima se slavio Uskrs i tri u hotelima s pet zvjezdica, navodi policija.

Eksplozije su se dogodile gotovo istodobno.

Jedna od pogođenih crkava, Crkva sv. Sebastiana u Negombu sjeverno od Colomba, objavila je fotografije razaranja unutar crkve na svojoj Facebook stranici na kojoj se vidi krv na klupama i podu te zatražila pomoć javnosti.

Za eksplozije još nitko nije preuzeo odgovornost.

Glasnogovornik policije Ruwan Gunasekera potvrdio je da je riječ o eksplozijama, od kojih su se neke dogodile u glavnom gradu. Većina ozlijeđenih prevezena je u bolnicu u glavnom gradu, javlja CNN.

"Mnogo je stradalih, među njima i turisti, objavio je na Twitteru ministar ekonomije Harsha de Silva, a nakon što je posjetio dva mjesta na kojima su se dogodile eksplozije.

Sec Defence and I am at Kochchikade church. Also was at ShangriLa n Kingsbury. PM is on his way from Bentota. Emergency meeting called in a few minutes. Rescue operations underway. Please stay calm and indoors. Many casualties including foreigners.