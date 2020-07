Crni dani za partijanere: Svi festivali na Zrću su otkazani, slijedi pad gostiju od 90 posto

Neizvjesnost je trajala mjesecima, a nakon što su prošlog tjedna objavili da ljubitelje raskalašenih zabava na plaži Zrće očekuje spektakl, organizatori BSH Island Festivala zasukali su rukave i primili se posla. Planirali su gostima mjeriti temperaturu, dijeliti zaštitne maske na ulazu, osigurati tim Hitne i mjesta za izolaciju. No uslijedio je šok... Svi festivali na najpoznatijoj plaži za mlade partijanere otkazani su!

Stožer civilne zaštite Grada Novalje imao je sjednicu na kojoj su razmatrali trenutnu situaciju u Novalji u vezi s koronom, s naglaskom na događanja koja se planiraju organizirati u noćnim klubovima na plaži Zrće. Donesena je odluka kako na Zrću ove godine ipak neće biti organizacije ni jednog festivala. Novaljski dio Zrća tako je davno odlučio, no klubovi na predjelu Katarelac, koji je druga općina, “pali” su uoči početka srpnja. Izgleda da su se dva čelnika uspjela usuglasiti kako je bolje da se ne partija uopće. Za komentar smo jutros zamolili gradonačelnika Novalje.

- Takva odluka je donesena za dobrobit svih nas - rekao je za 24sata gradonačelnik Ante Dabo.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

- Mislim da se u klubovima na Zrću partijaneri ne bi držali razmaka i ostalih sigurnosnih mjera. Tamo se ljudi opijaju, a ima i onih koji su pod utjecajem opijata i nema sigurnog načina da se festivali mogu normalno održavati. Ovo ljeto ih sigurno neće biti, smatra gradonačelnik Dabo.

Iako su festivale zabranili, Dabo dodaje da ugostiteljima nisu mogli zabraniti rad, ali gostiju gotovo da i nema.

Među koncesionarima na plaži Zrće počelo se pričati kako će usluge poput najma ležaljki pojeftiniti za čak 50 posto. Kontaktirali smo i klubove na popularnoj plaži. U Papayi kažu kako će se držati svih potrebnih mjera i uputa.

- Čekamo detaljnije upute stožera i spremni smo se pridržavati svih propisanih mjera zaštite. Ionako smo ovo ljeto planirali raditi čisto zbog imidža, svjesni smo da gužve neće biti. Ako gosti trebaju nositi maske i držati distancu, tako će i biti. Spremni smo pojeftiniti i pića - rekao je Ivan Bušljeta iz kluba Papaya.

Foto: Filip Brala/Pixsell

Klub Noa pripada općini Kolan, pa su prijedlog zabrane održavanja festivala proslijedili i njima, a s njihovim načelnikom dogovoreno je da ni na području njihove općine neće biti festivala. Tom odlukom propada BSH Island Festival u klubu Noa, za koji je prodano više od 1000 ulaznica.

No, hoće li koncesionari na plaži imati povoljniju koncesiju, a za to su nas uputili u Upravni odjel za gospodarstvo. Pročelnica Ana Stilinović Rukavina pojasnila je kako nikakva odluka o pojeftinjenju koncesije nije donesena te da će se to razmatrati na kraju sezone, kad budu imali sve brojke i kad vide koliko je sezona bila uspješna. A što to sve znači u brojkama?

Prošle godine u Novalji je ostvareno više od 1,7 milijuna noćenja, a ove godine očekuje ih brutalan pad. Najcrnje procjene govore o padu od čak 90 posto gostiju...