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PAKLENE TEMPERATURE KOŠTAJU

Rekordne temperature više nisu samo klimatski problem – financijski sektor tretira ih kao makroekonomski rizik

Autor
Sandra Veljković
29.06.2026.
u 17:47

Rekordne temperature više nisu samo klimatski problem – financijski sektor tretira ih kao makroekonomski rizik

Europa je godinama računala koliko će je koštati zelena tranzicija. Ovoga ljeta počinje računati koliko će je koštati vrućina. Procjene pokazuju da bi Francuska do kraja desetljeća zbog ekstremnih temperatura mogla izgubiti oko 240 milijardi dolara gospodarske aktivnosti, a Njemačka 131 milijardu. Taj račun ne proizlazi samo iz požara ili suša, nego prije svega iz izgubljenih radnih sati, pada produktivnosti, sve većeg pritiska na zdravstvene sustave, elektroenergetsku i prometnu infrastrukturu te milijardi eura koje će države morati uložiti u prilagodbu gradova i gospodarstva.

Ključne riječi
EU ekstrem vrućina

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