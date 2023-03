Ličanin prevarantima za pronalazak žene platio 5800 eura, žena im dala 22.000 eura za skidanje uroka

Na području Ličko-senjske županije osumnjičeni su 55-godišnjak i 40-godišnjakinja da su u razdoblju od siječnja 2019. do veljače 2023. 54-godišnjaku lagali da će mu naći bračnu partnericu i za to mu uzimali novac. Nesretni čovjek preko telefona je pričao s, kako je on mislio, svojom budućom suprugom, a zapravo je to bila osumnjičena 40-godišnjakinja. Za uslugu pronalaska žene ukupno im je dao 5810 eura, a oni su taj novac zadržali za sebe.

Također, osumnjičena se od početka 2020. do kraja 2021. predstavljala lažnim imenom i obećavala 57-godišnjakinji da će joj skinuti uroke i djelovati protiv vradžbina. Zauzvrat joj je prevarena žena dala ukupno 22.000 eura i zlatni nakit, koji su sumnjičeni zadržali za sebe. Sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu prihvatio je prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Gospiću za određivanje istražnog zatvora te je osumnjičenom 55-godišnjaku i osumnjičenoj 40-godišnjakinji odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

VIDEO: Pronađen skupocjeni Mercedes koji je ukraden umirovljeniku u Zagrebu