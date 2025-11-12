Naši Portali
POLITIČKI OBRAČUN

Čović hladan prema Izetbegoviću: 'Cilj stranke je osigurati da postojeća vlast funkcionira'

Sarajevo: Započela 15. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
12.11.2025.
u 00:05

Čović je ranije ocijenio kako bi s takvim odnosnom snaga pokušaji promjene vlasti predstavljali čisti avanturizam.

Čelnik HDZ BiH Dragan Čović odbacio je u utorak mogućnost promjene vladajuće koalicije u BiH i dodao da se i vlast i oporba moraju koncentrirati na usvajanje zakona i odluka koji bi omogućili otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom.

Čović je to kazao nakon što se u Sarajevu sastao s predsjednikom oporbene Stranke demokratske akcije (SDA) Bakirom Izetbegovićem, što je potaknulo nagađanja da njih dvojica možda pregovaraju o preustroju vlasti jer je vladajuća koalicija uspostavljena nakon izbora 2022. godine već mjesecima u dubokoj krizi.

Čović je nakon toga novinarima kazao kako je to bio tek jedan u nizu susreta s čelnicima drugih političkih stranaka s ciljem stabiliziranja stanja u BiH i poticaja nastavku reformi. Kazao je kako je inzistirao na tome da ne može biti alternative europskom putu BiH i da se mir i stabilnost u zemlji moraju očuvati, a Hrvatima u njoj osigurati ravnopravnost.

"Ključno je legitimno predstavljanje svakog od naroda", kazao je Čović, ističući kako to u slučaju člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda mora značiti da ga biraju Hrvati. Na pitanje je li susret s Izetbegovićem naznaka nekog novog političkog savezništva HDZ-a i SDA, Čović je odgovorio kako o tome sad ne razmišlja jer je cilj njegove stranke osigurati da postojeća vlast funkcionira, odnosno da se usvoje dva europska reformska zakona i imenuje glavni pregovarač.

Izetbegović je pak izjavio kako je siguran da će SDA i HDZ BiH ponovo biti partneri u vlasti nakon redovitih izbora planiranih za listopad 2026. godine. "Ja to očekujem jer ovako više ne ide", kazao je Izetbegović koji tri bošnjačko-građanske stranke iz sadašnje koalicije opisuje kao "višedimenzionalnu katastrofu".

Kriza vlasti u BiH nastupila je nakon što je bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zaoštrio retoriku i opetovano prijetio odvajanjem i raspadom BiH. Učinio je to nakon što ga je Sud BiH osudio na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.

SDP BiH, Narod i pravda (NiP) i Naša stranka (NS) nakon toga su objavile kako im Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) više ne može biti partner u vlasti pa su predložili da se stranka izbaci iz vladajuće koalicije, a za partnere uzmu Partija demokratskog progresa (PDP) i Srpska demokratska stranka (SDS) koje su sada u oporbi.

HDZ BiH taj prijedlog nije prihvatio jer Dodikov SNSD ima kontrolni paket odnosno većinu u klubu Srba u Domu naroda parlamenta BiH pa se bez te stranke ne mogu donositi nikakvi zakoni. Čović je ranije ocijenio kako bi s takvim odnosnom snaga pokušaji promjene vlasti predstavljali čisti avanturizam.

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
00:41 12.11.2025.

Svi si moraju utuviti u glavu da je BiH bez Komšića, kao baklava bez oraha, gibanica bez pirotskog ovčjeg sira, i štruklji bez vrhnja.

