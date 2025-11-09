Naši Portali
ALEKSA BEČIĆ, POTPREDSJEDNIK VLADE CRNE GORE

U Hrvatsku mi je zabranjen ulazak, a ja nikada nisam dao izjavu ili učinio bilo kakvu gestu protiv RH

Autor
Hassan Haidar Diab
09.11.2025.
u 11:23

Građanski sam, europski i zapadno orijentiran, a uvijek sam dobrodošao i u Bruxellesu i u Washingtonu, što se moglo vidjeti i proteklih mjeseci. Zašto su pojedinci u Hrvatskoj donijeli odluku o zabrani mog ulaska, a nikada, primjerice, prema bivšim crnogorskim dužnosnicima koji su sudjelovali u ratovima devedesetih?

Aleksa Bečić, predsjednik Demokrata i potpredsjednik Vlade Crne Gore, nedavno je proglašen personom non grata u Hrvatskoj, a hrvatske vlasti zabranile su mu ulazak u zemlju zbog djelovanja protiv interesa Republike Hrvatske. Ova odluka dodatno je zaoštrila već napete odnose između Hrvatske i Crne Gore te izazvala široku međunarodnu pozornost, stavljajući u fokus političku složenost i osjetljivost regionalnih pitanja.Bečić je zadužen za sigurnost, obranu, borbu protiv kriminala i unutarnju politiku te je jedan od najistaknutijih mladih lidera crnogorske politike.

Ključne riječi
Europska unija intervju Crna Gora Aleksa Bečić

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar antikomunist2
antikomunist2
11:38 09.11.2025.

Kada se nekog proglasi nepoželjnom osobom i zabrani mu se ulazak i boravak na teritoriju Republike Hrvatske za to onda postoje objektivni razlozi. Hrvatska ima svoje nacionalne interese koji nisu nužno isti kao oni iz Bruxellesa ili pak Washingtona. Ako su donijeli takvu odluku onda je ona sigurno ispravna i utemeljena.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
11:49 09.11.2025.

Netko se pravi naivan, grbav i nespretan.

Kupnja