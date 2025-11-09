U Hrvatsku mi je zabranjen ulazak, a ja nikada nisam dao izjavu ili učinio bilo kakvu gestu protiv RH

Aleksa Bečić, predsjednik Demokrata i potpredsjednik Vlade Crne Gore , nedavno je proglašen personom non grata u Hrvatskoj, a hrvatske vlasti zabranile su mu ulazak u zemlju zbog djelovanja protiv interesa Republike Hrvatske. Ova odluka dodatno je zaoštrila već napete odnose između Hrvatske i Crne Gore te izazvala široku međunarodnu pozornost, stavljajući u fokus političku složenost i osjetljivost regionalnih pitanja.Bečić je zadužen za sigurnost, obranu, borbu protiv kriminala i unutarnju politiku te je jedan od najistaknutijih mladih lidera crnogorske politike.