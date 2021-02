Ćorić o zahtjevima prosvjednika da podnese ostavku: 'Ne očekujte da ću to komentirati'

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u srijedu je komentirao prosvjednu akciju Udruge Glasa poduzetnika, koja je okupila više tisuća ljudi na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, kazavši da je prosvjed jedan od uobičajenih oblika izražavanja nezadovoljstva u demokraciji.

Novinarima u Sisku nakon sastanka u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o programu malih potpora ostalim gospodarskim mjerama na području Sisačko-moslavačke županije, Ćorić je rekao kako je čuo da se često spominjalo njegovo ime i tražila njegova ostavka na toj prosvjednoj akciji.

"Ne očekujte od mene da ću to komentirati, i što se tiče želja koje su inspirirane u pravilu od čelnika udruge koja je organizator prosvjeda. Ja sam o njima već sve rekao. Ja držim da su to nekredibilni zahtjevi s jedne strane, i s druge strane ljudi koji imaju svoju političku agendu, koja s na kraju krajeva pokazala i danas činjenicom da je jako lijep dio oporbe bio nazočan tamo", odgovorio je ministar novinarima.

Na komentar novinarke da je na prosvjedu u Zagrebu bilo studenata i drugih ljudi koji nemaju veze s UGP-om, izjavio je da je bilo raznih ljudi iz različitih razloga nezadovoljnih situacijom u zemlji, dodajući "dozvolite da se vratimo na izvore nezadovoljstva udruge, koja je organizator prosvjeda, mojim postupcima i pozicijom".

"Oni se nalaze u činjenici da je na jednom od sastanaka kojeg smo organizirali, Vlada RH jasno dala do znanja da smanjenje PDV-a u aktualnim okolnostima velikog udara na proračun RH i u situaciji u kojoj je došlo do zatvaranja zapravo dijela objekata, nije realno. Kao ministar gospodarstva uvijek ću i svugdje jasno artikulirati svoj stav na bilo koju temu kada je to potrebno. I u ovom konkretnom slučaju, pred gospodom poduzetnicima sam to učinio i ne vidim krivnju u tome", dodao je Ćorić.

Na pitanje kako se s prosvjeda čula i ideja da do kraja godine i ministri imaju 4.000 kuna plaću, Ćorić je odgovorio da za to nema potrebe, i da to u konačnici nije ništa drugo nego oblika populizma, "što smo u Hrvatskoj u posljednje vrijeme često vidjeli".

U organizaciji Udruge Glas poduzetnika (UGP) danas je na središnjem zagrebačkom trgu održan prosvjed na kojem se, prema novinarskim procjenama, okupilo između pet i deset tisuća ljudi, a s njega su odaslani zahtjevi za prestanak diskriminatornih mjera, redovito isplaćivanje naknada za zaposlene, ukidanje parafiskalnih nameta i obveznih članarina te odlazak ministra gospodarstva Tomislava Ćorića.