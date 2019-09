Corbyn: 'Boris Johnson je marioneta, u njemu je pronašao osobu koja pleše kako on svira'

I dok je više od milijun ljudi potpisalo peticiju protiv odluke Borisa Johsona o suspenziji britanskog parlamenta, a koju je potvrdila i sama kraljica, britanski premijer nastavlja odlučno tvrditi da će Velika Britanija izaći iz Europske unije 31. listopada bez obzira na to hoće li dogovor biti postignut.

Scenarij je to koji pod svaku cijenu želi izbjeći oporba koja pokušava okupiti većinu ili za nametanje obveze premijeru da zatraži od EU novu odgodu roka za izlazak ili za izglasavanje nepovjerenja Johnsonu. Zbog toga se Johnson odlučio na suspenziju parlamenta koja će oporbi uvelike otežati u tim nastojanjima.

Vođa britanskih oporbenih laburista Jeremy Corbyn nedavno je poručio da bi Brexit bez dogovora ostavio Veliku Britaniju na milost i nemilost američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i američkim korporacijama. Otišao je sada još korak dalje i no-deal Brexit nazvao Trump-deal Brexitom još jednom upozoravajući da će taj scenarij za Veliku Britaniju značiti da će o njihovoj sudbini odlučivati najveće američke korporacije.

"U Borisu Johnsonu je Trump pronašao čelnika koji će svirati kako on pleše" - poručio je oštro Corbyn.

