'Coca-Cola Hrvatska će se proučavati kao primjer najgore krizne komunikacije ikada'

Od ponedjeljka poslijepodne, kada je u javnost izašla neslužbena informacija o trovanju bezalkoholnim pićem, iz Coca-Cola Hrvatske u javnost su izašli u tri navrata, među kojima je i posljednji kada su uputili građane da ne koriste određene proizvode. Riječ je o jednoj seriji Coca-Cola Original Tastea te dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranatea.

Međutim, prvo priopćenje tvrtke čekalo se do utorka u podne, kada su kratko izvijestili kako su upoznati s jednim slučajem, navodeći kako se radi o ''izoliranom incidentu''. Stručnjaci za marketing s kojima smo razgovarali smatraju da je kompanija pogriješila što nije odmah izvijestila javnost i objavila o čemu se radi, čime bi preuzela inicijativu u daljnjem razvoju događaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Coca-Cola će se proučavati kao primjer najgore krizne komunikacije ikada. Jako loše, neodgovorno, čak i s nekom vrsta ponižavanja lokalne zajednice. Ne može biti da u Coca-Coli ne znaju kako se krizno komunicira! To je stvarno na razini nekog početnika u PR-u, ma i početnik bi bolje to odradio. Trebali su odmah čim se prvi incident dogodio, a kao što vidimo, dogodio se u Puli, reći što se dogodilo. To se, naravno, ne radi priopćenjem nego je trebao netko izaći pred medije i reći što će se sve poduzeti i u kojim rokovima jer ovdje se radi o ugrozi zdravlja - kaže analitičarka Ankica Mamić.

Da su se odmah oglasili nakon onog događaja u Puli, drugi događaji se ne bi dogodili, mišljenja je analitičarka.

POVEZANI ČLANCI:

- Razumijem da istraga može trajati neko dulje vrijeme dok se točno ne utvrde činjenice, ali morate imati trajnu komunikaciju s javnošću, krizni tim, osobu koja vodi krizni tim i osobu koja zapravo vodi tu cijelu komunikaciju. Iz Coca-Cole tri dana od događaja u Rijeci dobivamo neko šturo priopćenje koje u biti nije ništa, nema čak ni dozu empatičnosti. Kažu da se radi o jednom slučaju, da bismo za sat, dva doznali da nije samo jedan. Cijelo to vrijeme se među ljudima širi panika, razmjenjuju se poruke i u ljudskoj je prirodi da sve malo preuveličava. Ako nema nikakvih službenih informacija, dolazi do "pokvarenih telefona" – zaključila je.