Barbir: Šutnja vlasti od novinara pravi mete

Saborski zastupnik i gradski vijećnik stranke Centar Damir Barbir upozorio je kako su se u Splitu u samo dva dana dogodila dva ozbiljna incidenta usmjerena prema novinarima, a gradske vlasti na njih nisu reagirale jednako. Prema njegovim riječima, upravo ta razlika pokazuje ozbiljan problem odnosa prema slobodi medija i javnom govoru u gradu.

Barbir podsjeća kako je na službenom protokolu Grada Splita, u prisutnosti gradonačelnika Tomislava Šute i župana Blaženka Bobana, novinar i književnik Boris Dežulović javno vrijeđan i nazivan "četnikom", bez ikakve reakcije gradskih vlasti. – Grad Split od toga se nije ogradio. Već sljedećeg dana na splitskoj Rivi napadnut je novinar Siniša Vuković, najprije verbalno, a potom i fizički, nakon optužbi da piše za "četničke Novosti". Prema medijskim navodima, napadač je u jednom trenutku zgrabio motiku i krenuo prema njemu. Taj je napad Grad Split osudio. Upravo u toj razlici sadržan je cijeli problem – smatra Barbir.

U priopćenju naglašava kako nasilje ne počinje fizičkim napadom, nego mnogo ranije, javnim targetiranjem novinara, etiketiranjem i stvaranjem atmosfere u kojoj postaju legitimne mete.

– Nasilje počinje onda kada se novinare naziva izdajnicima, četnicima i neprijateljima naroda, kada se ispred kuće obitelji novinara organiziraju prosvjedi, a vlast šuti. Šutnja vlasti nije neutralna. Šutnja je poruka da je takvo ponašanje dopušteno – poručuje. Dodaje kako ovo nije pitanje jednog novinara ili jedne redakcije, nego pitanje slobode medija, demokracije i političke odgovornosti.

– Sloboda medija postoji upravo zato da bi novinari mogli pisati i ono što se vlasti ili većini ne sviđa. Nitko ne smije biti zastrašivan ili napadan zbog onoga što piše – ističe Barbir. Posebno je prozvao gradonačelnika Šutu i župana Bobana, tražeći odgovor zašto nisu reagirali kada se na službenom događaju vrijeđalo novinara. Očitovanje očekuje i od premijera Plenkovića.