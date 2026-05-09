#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
OSOBA TJEDNA: ANTE MAMUT

Kad političari misle da su izabrani i za nedodirljive bogove

Ivana Jakelić
09.05.2026.
u 22:06

Iako to zakoni ove zemlje zabranjuju, načelnik je, sudeći po njegovim izjavama iz 2025., znao i odobrio gradnju ilegalnog groblja, a kada su novinari to otkrili i za to pitali, optužio ih je da su oni ti koji su ilegalno groblje zatvorili

Eto, sad je i "znanstveno" dokazano da novinari dižu tlak kada rade svoj posao i postavljaju pitanja. A očito imaju veze i s nečijim slabim srcem, jer su za sve probleme ove države i sve ono što je u njoj loše krivi novinari. "Objasnio" je to vrlo zorno sebi i javnosti, i to na vrlo "kulturan" način Ante Mamut, jedan od lokalnih šerifa koji misle da su trenutkom stupanja na funkciju postali nedodirljivi bogovi. Pa kao takvi, mogu što hoće, što uključuje i prijetnju i napad na novinarsku ekipu Nove TV koja se, eto, "usudila" raditi svoj posao i postavljati pitanja.

O ilegalnom groblju, koje je niklo u općini Marina na privatnom zemljištu, na kojem je sagrađena mrtvačnica i 32 grobnice. Iako to zakoni ove zemlje zabranjuju, načelnik je, sudeći po njegovim izjavama iz 2025., znao i odobrio gradnju ilegalnog groblja, a kada su novinari to otkrili i za to pitali, optužio ih je da su oni ti koji su ilegalno groblje zatvorili!? I još im je poručio da je sve "namješteno od novinara ili ljudi koji vode čitav slučaj". Blago zemlji koja ima takve načelnike... 
novinari ilegalno groblje ante mamut

FOTO/VIDEO Zapaljeni Trnjanski kresovi. Policija razdvajala prosvjednike i antifašiste

Trnjanski kresovi tradicionalno se održavaju kao obilježavanje oslobođenja Zagreba 1945. godine. Manifestacija je prvi put pokrenuta 1978., održavala se do 1989., a obnovljena je 2015. godine. Posljednjih godina oko nje se lome politička koplja. Prošlogodišnje izdanje obilježili su i prosvjedi na kojima su sudjelovali pojedini desni političari, među njima i Igor Peternel, koji je i ove godine među najglasnijim kritičarima manifestacije.

