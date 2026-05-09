Kad političari misle da su izabrani i za nedodirljive bogove

Eto, sad je i "znanstveno" dokazano da novinari dižu tlak kada rade svoj posao i postavljaju pitanja. A očito imaju veze i s nečijim slabim srcem, jer su za sve probleme ove države i sve ono što je u njoj loše krivi novinari. "Objasnio" je to vrlo zorno sebi i javnosti, i to na vrlo "kulturan" način Ante Mamut, jedan od lokalnih šerifa koji misle da su trenutkom stupanja na funkciju postali nedodirljivi bogovi. Pa kao takvi, mogu što hoće, što uključuje i prijetnju i napad na novinarsku ekipu Nove TV koja se, eto, "usudila" raditi svoj posao i postavljati pitanja.

O ilegalnom groblju, koje je niklo u općini Marina na privatnom zemljištu, na kojem je sagrađena mrtvačnica i 32 grobnice. Iako to zakoni ove zemlje zabranjuju, načelnik je, sudeći po njegovim izjavama iz 2025., znao i odobrio gradnju ilegalnog groblja, a kada su novinari to otkrili i za to pitali, optužio ih je da su oni ti koji su ilegalno groblje zatvorili!? I još im je poručio da je sve "namješteno od novinara ili ljudi koji vode čitav slučaj". Blago zemlji koja ima takve načelnike...