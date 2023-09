Cjelodnevna škola u OŠ Draganić: 'Odredili smo prioritete i odobreno nam je 303.000 eura'

Osnovnoškolci OŠ Draganić, jedne je od četiri škola u Karlovačkoj županiji koja je započela sa cjelodnevnom nastavom, već su prvoga dana uživali u blagodatima nastave - barem kada je riječ o dva obroka koja su ih dočekala. OŠ Draganić je, naime, već zaposlila dodatnu kuharicu, pa su tako dvije kuharice mališani već prvoga dana pripremile doručak, te kasnije kompletan ručak. Osnovci su u Draganiću i do sada imali tri puta tjedno kuhano, te mliječni obrok, a sada će za doručak imati mliječni obrok; neki namaz i napitak, a za ručak, primjerice, piletinu s mlincima i salatu, što smo i do sada imali kao obrok, ili paštašutu i salatu, varivo, mesne okruglice, faširane šnicle sa krumpirom i salatom, petkom je to obično riba s prilogom, a obavezno i neko voće...

- Mi ionako osnovne uvjete za održavanje cjelodnevnog programa imamo; imamo moderno opremljenu kuhinju po HACCP standardu i već godinama učenicima kuhamo obroke, imamo blagovaonicu i sportsku dvoranu, te dovoljno učioničkog prostora, veliki okoliš sa sadržajima gdje učenici mogu boraviti. I do sada smo imali dva velika odmora, dakle, nekih većih promjena za naše učenike nema. Prijavila sam dodatno opremanje blagovaonice, opremanje školskog - sportskog igrališta i vanjskog igrališta koje imamo, zatim obnovu opreme u dvorani, opremanje kabineta biologije, kemije, fizike i matematike za učenike, zatim opremanje prostora u kojima će učitelji moći boraviti u školi kako bi većinu poslova odradili u školi, također sam tražila opremanje prostora koje će zajednički koristi učenici u rekreacijskim pauzama i većim odmorima i poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi jer želimo postaviti klime u škole učionice. To je ono najvažnije, a tražili smo i još neke knjige u knjižnicu, novu informatičku opremu - kazala nam je Marica Jurčić, ravnateljica OŠ Draganić.

Stolove za stolni tenis škola već ima, sada u prostorije za odmor djece žele postaviti i neke kauče, opremu gdje se učenici mogu odmarati, promijeniti položaj tijela, družiti se, opustiti i pripremiti za dio nastave nakon ručka kada im nastavnici pomažu oko savladavanja gradiva, pisanja zadaća, pripremanja za testove, vježbanja zadataka, pojašnjavanja gradiva koje nisu razumjeli kako bi što više toga obavili u školi. Neke od tih prostora za odmor već imaju prvi razredi, a sada takve kutke žele nabaviti i za potrebe ostalih učenika. Osim toga, veliku pauzu klinci mogu provesti na nekom od vanjskih igrališta ili na spravama za zelenu motoriku.

- Sve smo iskomunicirali s ministarstvom, odredili smo prioritete i odobreno nam je 303.000 eura koje ćemo kroz postupke javne nabavke utrošiti na ono što smo prijavili. Do sredine rujna još možemo dopuniti plan javne nabave i onda se kreće u postupke nabave sa osnivačem škole, ministarstvo. Tijekom ove školske godine vjerujem da ćemo većinu toga riješiti, jer mi nemamo potreba za ikakvim dogradnjama, već samo za dodatnim opremanjem unutrašnjeg i vanjskog prostora - kazala nam je ravnateljica Marica Jurčić.

Po zadnjem popisu škola ima 204 učenika, no pravo stanje će znati, kažu u školi, ovih dana.

- Većina djece je na katoličkom vjeronauku, no ove godine ćemo po prvi puta imati i islamski vjeronauk jer imamo deset zainteresiranih roditelja za taj predmet. Suglasnost imamo i to će zaživjeti. Određeni manji broj djece će ići na predmet Svijet i ja. Za predavanje toga predmeta naši su učitelji prošli edukaciju u srpnju i znaju što će raditi. Priroda i društvo se dijeli u prvom razredu na Prirodoslovlje i Društvo i zajednicu i učitelji razredne nastave to predaju, a informatičarke Informacijske i digitalne kompetencije, dok Praktične vještine u prvom razredu predaje učitelj razredne nastave. Dakle, imamo predavače za sve predmete, a raspisujemo natječaj, obzirom da imamo odobrenje i za kineziologa za niže razrede. Za sve što nam treba imamo podršku ministarstva i osnivača, dakle Županije i za sve se odmah reagira. Suglasnost smo dobili i za povećanje sati rada pomoćnicima u nastavi u skladu s dužim boravkom učenika u školi - kaže ravnateljica M. Jurčić.

Kada su u pitanju izvannastavne aktivnosti u koji se uključuju i djeca koja su do sada bila u produženom boravku, ali i drugi učenici, što bi trebali trajati iza 15 sati, za sada je trećina učenika odabrale neku od niza sportskih aktivnosti, dramske grupe, plesne i druge aktivnosti.

- Ponovno ćemo radi mogućnost roditeljima i djeci da se izjasne, tako da se još učenika može uključiti u izvannastavne aktivnosti u školi. Važno je reći i da smo dobili dopunu satnice za pedagoga, psihologa smo tražili, ali vidjet ćemo hoće li nam to odobriti. Sve druge satnice dodatne za nastavnike i učitelje su odobrene - dodaje ravnateljica OŠ Draganić. Iako su neki roditelji bili protiv uvođenja cjelodnevne nastave, pa su pokrenuli i tužbu, prvoga dana škole među roditeljima nije bilo nikoga tko bi rekao išta protiv ovakvog nastavnog plana.