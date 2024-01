Ženka servala pripadala je Ruskinji iz Opatije kojoj se gubi svaki trag: Vjerojatno je dva mjeseca lutala

Mačka serval, viđena u mjestu Mrzla Vodica kraj Lokvi u Gorskom kotaru, uhvaćena je u Zelinu Mrzlovodičkom prošloga tjedna, a potom smještena u azil i oporavilište za divlje i egzotične životinje u Ruščici kod Slavonskog Broda. Moguće je da je mačka Miška skotna, rekao je za 24sata Branimir Reindl, doktor veterinarske medicine iz Zagreba.

"Vidi se da ima zaobljen i spušten trbuh, možda je to zbog pretilosti i godina, jer ipak stara je sedam godina. No, s obzirom da ona kratko nosi mladunce, pretpostavljamo ako je trudna i da je to na polovici, te da bi okot mogli vidjeti za mjesec dana", kazao je.

Mačka je, kako je rekao, iz legalnog uzgoja na svijet došla 2017. godine u uzgajalištu u Švicarskoj te je uredno prodana u Njemačku.

VIDEO Mačka serval koja je pronađena u Gorskom Kotaru smještena je u privatnom ZOO vrtu Mirka Mileca u Ruščici

"Serval je prodan jednoj ženi koja je imala istovremeno prebivalište u Njemačkoj i u Hrvatskoj, točnije u Opatiji. Njoj se na društvenim mrežama gubi trag 2018. godine, profili su joj još uvijek aktivni, ali nema nikakvih objava. Zadnje objave su s našim servalom. Ono što je ružna strana te priče je da je ona bila kažnjena u Njemačkoj zbog trgovine certifikatima zaštićenih vrsta životinja i ona se nakon sudske presude, kako pišu njemačke novine, vratila u Rusiju odakle i potiče. Osim problema u Njemačkoj doznali smo da vlasnica servala ima i nekih problema oko plaćanja poreza za prodanu nekretninu u Hrvatskoj", opisao je.

Mačka će, kako je dodao, ostati na skrbi kod gospodina Mirka Mileca. Ona je najvjerojatnije dva mjeseca lutala prije nego je uočena u Gorskom Kotaru.

"Sve donedavno vremenski uvjeti su bili takvi da se ona nesmetano mogla hraniti, uglavnom pticama i glodavcima, a od sada ima kudikamo bolje uvijete", ustvrdio je Reindl.

