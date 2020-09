Cijena 92.8 milijuna kuna: Na bubanj idu hotel i naselje bivše firme Radimira Čačića

U stečajnom postupku nad varaždinskom tvrtkom Coning, nekad u vlasništvu Radimira Čačića koji je prodao svoje udjele, Trgovački sud donio je zaključak o prodaji apartmanskog naselja Zelena punta u Kukljici na otoku Ugljanu i hotela Trakošćan.

Uplaćeni su predujmovi za održavanje elektroničkih dražbi, nakon čega je Fina u srpnju objavila poziv za sudjelovanje na prvoj elektroničkoj dražbi za obje nekretnine. Ponude se prikupljaju od 1. do 14. listopada. Popis nekretnina koje se pokušavaju unovčiti težak je više od 180 milijuna kuna!

Prodana zgrada u Varaždinu

No pitanje je koje će se cijene na kraju i prihvatiti. Zaključena je dosad treća elektronička javna dražba za prodaju poslovne zgrade u Varaždinu u Ulici Augusta Šenoe 4 do 6, u kojoj se nalazi i sjedište Coninga. Nekretnina se u trećoj dražbi prodavala za 3,535.000 kuna, a kako nije oglašena i četvrta, stečajna upraviteljica Lidija Lesar zaključuje da je na trećoj dražbi zaprimljena valjana ponuda, o čemu će Fina izvijestiti sud. A Trgovački sud u Varaždinu baš je jučer objavio da je u stečajnom postupku nad dužnikom Coningom nakon provedene elektroničke javne dražbe u Fini tvrtka Kitro ponudila najveću cijenu, i da su time ispunjene pretpostavke da mu se dosudi poslovna zgrada i dvorište u ulici Augusta Šenoe 4 do 6 površine 1528 četvornih metara.

Kitro je ponudio 3,535.000 kuna. Drugih ponuda nije bilo, objavio je Trgovački sud. Početna vrijednost te nekretnine u središtu Varaždina bila je, inače, 14 milijuna kuna. Prodaja hotela Pagus odgođena je zbog nesređenih imovinskopravnih odnosa. Čeka se, kako u izvještaju navodi stečajna upraviteljica, parcelacija radi uknjižbe pomorskog dobra u zemljišnim knjigama. U vrijeme donošenja rješenja o odgodi u tijeku je bila druga elektronička javna dražba, a cijena ispod koje se nekretnina nije mogla prodati bila je određena u iznosu 24,500.000 kuna, što je oko 25 milijuna kuna manje od početne vrijednosti.

Fina je u lipnju objavila poziv za sudjelovanje na prvoj elektroničkoj dražbi za prodaju motela Vratnik, čija je oglašena vrijednost 2,175.400 kuna. Kako je dražba zaključena 25. kolovoza, a nova nije sazvana, pretpostavlja se da je i za taj motel stigla valjana ponuda. Do kraja je zato provedena prodaja traktora za iznos 30.000 kuna, prodaja dvaju automobila za 5000 kuna, teretnog vozila za 2545 kuna, jahte Beneteau Oceanis 411 Clipper za 222.000 kuna, te zemljišta u Senju za 16.000 kuna.

- Na zahtjev Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu dostavljeno je očitovanje i dokumentacija za potrebe provođenja istražnih radnji povodom kaznenih prijava protiv bivših odgovornih osoba stečajnog dužnika - napominje L. Lesar.

Za deset poslovnih prostora u Pavlinskoj 5, u poslovnom centru Coning, procijenjenih na 1,324.600 kuna, na svim etažama upisan je fiducijarni prijenos vlasništva u korist Wiener osiguranje Vienna Insurance Groupa iz Zagreba. Predložena je prodaja te nekretnine. U stečajnoj masi su i nekretnine u Svetom Jurju procijenjene vrijednosti 9,792.700 kuna. Za hotel Trakošćan i okolna zemljišta procijenjena je vrijednost 55,270.000 kuna, a za apartmansko naselje Zelena punta u Kukljici 37,570.000 kuna.

Oglašena i kuglana, stanovi...

Na popisu nekretnina koje još nisu unovčene je i zemljište u Biškupcu vrijedno 1,3 milijuna kuna, kuglana Senj i okolne parcele u Senju procijenjene na dva milijuna kuna, zemljišta i objekti u Stinici procijenjeni na 9,1 milijuna kuna, planinarski dom u Oltarima vrijedan 530.000 kuna, bivši hotel Velebit u Senju procijenjen na 1,9 milijuna kuna, stanovi u Karlovcu i Jakuševcu... Na dan 29. kolovoza na transakcijskom računu Coninga u stečaju bilo je 5,589.732 kune.