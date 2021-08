Čičin Šain: U ovom trenutku imamo jednu dobru i jednu lošu vijest

Znanstvenik prof.dr.sc Luka Čičin Šain kazao je u razgovoru za HRT-ovu emisiju Dobro jutro kako u ovom trenutku imamo jednu dobru i jednu lošu vijest. Dobra je ta da ljudi koji su se cijepili i koji se žele cijepiti imaju mogućnost da se zaštite, ali je loša vijest da sada imamo posla s virusom koji je dosta zarazniji i prema nekim studijama i nešto opasniji.

- Dakle, virus nije oslabio sam po sebi, ono što ga čini slabijim je da sada imamo oružje protiv njega - naglasio je prof. Čičin Šain.

Čičin Šain je rekao i kako je glavna razlika u odnosu na prošlu godinu što je postao dominantan delta-soj virusa koji je zarazniji od alfa-soja koji je pak bio 'otprilike dvostruko zarazniji od virusa kojeg smo imali prošle jeseni'.

Na pitanje koliko je do sada poznato sojeva, Čičin Šain kaže da je detektirano desetak tisuća varijanti.

- Od početka pandemije detektirano je desetak tisuća varijanti ovog virusa, ako govorimo o sitnim razlikama. Međutim, ne treba nas zabrinjavati što ima toliko puno varijanti. Ono o čemu treba razmišljati su one varijante koje postaju dominantne, delta je jedna od takvih varijanti. Postoje i razne druge varijante koje su dobile naziv po grčkim slovima, to su varijante od interesa, npr. kapa ili lambda koje se trenutno nalaze u Južnoj Americi To su varijante koje se posebno prate - kaže Čičin Šain.

Rekao je i kako su cjepiva i dalje 'poprilično efikasna' te da postoje brojne studije o tome.

- Efikasnost cjepiva odnosno omjer između ljudi koji su oboljeli a prethodno su se cijepili i onih koji su se razboljeli a nisu cijepljeni još uvijek govori da cjepiva štite na razini od oko 80 posto i više. Ako gledamo teške slučajeve bolesti, onda cjepiva štite na razini d 90 posto i više. Drugim riječima - 10 puta je manja šansa da ćete završiti u bolnicu ako ste cijepljeni nego ako niste. I to se odnosi i na delta-varijantu virusa, ona donekle izbjegava imuni odgovor ali ne znatno. Njezin glavni problem je što se ona puno brže širi To je problem koji jeste prisutan u stanovništvu ali taj problem cjepivo može riješiti - ustvrdio je Čičin Šain.

Dodao je i da je smrtnost manja zbog cjepiva.

- Ako gledamo cijelu populaciju cijepljenih i necijepljenih, onda je smrtnost niža. Ali ako gledamo samo populaciju koja se nije cijepila, među njima se stopa smrtnosti nije promijenila. Virus nije oslabio sam po sebi, ono što ga čini slabijim je da sada imamo jedno oružje protiv njega - naglasio je prof. Čičin Šain.