ChatGPT, daj reci kako popraviti raspoloženje u Hrvata?

Nekim čudom, građane koji traže odgovore od umjetne inteligencije na zanimaju teme koje se tiču prošlih ratova i bitaka, ne pitaju jezične modele poput ChatGPT-ja da im razjasni stavove političara i njihove svjetonazore, objasni tko su pravi lijevi ili ispravni desni, a ne zanima ih previše ni rodna ideologija, pa ni religija...



Prema najnovijem izvješću tvrtke OpenAI koja je stvorila moćni, ali (još) ne svemoćni ChatGPT, kojim se navodno, barem tako tvrdi proizvođač, već koristi deset posto odrasle svjetske populacije, većinu građana zanimaju teme kao što su savjeti za samopomoć, tjelovježba, škola, informacije o proizvodima koje žele kupiti i obični svakodnevni problemi. Objavljeno je da većinu korisnika čine žene i da su skoro polovinu obavljenih "konzultacija" i "razgovora" inicirale osobe u dobi između 18 i 25 godina. Ispočetka se chatbot koristio podjednako za posao i privatne svrhe, no danas više od 73 posto svih razgovora tiče se osobnih potreba, a trećina ih se odnosi na praktične savjete. Velik broj korisnika traži pomoć u uređivanju i lekturi teksta, pisanju e-mailova i objava na društvenim mrežama. Manje od dva posto traži savjete o ljubavnim vezama, a 0,4 posto na chatbot ih gleda kao na ljubavnog partnera (koji im u svemu povlađuje).