Četvrto izdanje najveće FinTech konferencije dovodi nova svjetski poznata imena u Zagreb. Provjerili smo što je još novo

Prve su godine okupili više od 1000 međunarodnih stručnjaka u financijskom i tehnološkom sekturu. Sljedeće već dvostruko više. Money Motion, brend konferencije koji je Zagreb stavio na mapu najrelevantniji poslovnih događanja u Europi i šire, svoje četvrto izdanje najavljuje s nikad jačim imenima i brojnim novostima.

Money Motion 2026, uz potporu Mastercarda, NLB-a i Croatia osiguranja, održat će se 11. i 12. ožujka 2026. godine na Zagrebačkom velesajmu, i okupiti više od 3000 posjetitelja, te donosi tri velike strateške novosti - Advisory Board za program koji se sastoji od vrhunskih međunarodnih stručnjaka, premijerno izdanje Day 0 programa koji će biti otvoren za javnost, te sasvim novi format nišnih i lokaliziranih evenata diljem Europe pod nazivom Money Talks.

Dokaz da se Money Motion ostvario kao vodeći FinTech brend u svijetu, ove godine potvrđuje i osnutak prvog Advisory Boarda - sedam stručnjaka koji dolaze iz svih dijelova industrije i svijeta - od Japana do Ujedinjenog Kraljevstva. Konzultant Dwayne Gefferie, serijski poduzetnici Takeshi Kito i Alex Panican, investitorica Alexandra Balkova, partner u Revolutu Andrius Biceika, stručnjaci za sigurnost Marina Markežić i Pavel Kaminsky, kreirat će najveći Money Motion spektakl do sada. Stoga ne čudi da su na glavnoj pozornici već potvrđena tri moćna keynote govornika iz svijeta FinTecha.

Faustine Fleuret, istaknuta francuska stručnjakinja za regulaciju financijskih tržišta i digitalnu imovinu, poznata kao suosnivačica i bivša predsjednica udruge Adan (Association for the Development of Digital Assets), glavne europske organizacije koja okuplja organizacije iz sektora blockchaina i kriptoimovine. Do veljače 2025. vodila je Adan, nakon čega je preuzela funkciju direktorice za odnose s javnošću u francuskoj DeFi tvrtki Morpho. Fleuret trenutno djeluje i kao francuska “Executive in Residence” u tvrtki Taxbit, koja se bavi poreznim i računovodstvenim rješenjima za digitalnu imovinu, te igra važnu ulogu u oblikovanju europske i globalne regulative na području kripta.

Frank Schwab je poznati njemački FinTech stručnjak, poduzetnik i inovator u bankarskoj i financijskoj industriji, s višedesetljetnim iskustvom na području digitalne transformacije banaka i financijskih institucija. Schwab je suosnivač platforme FinTech Forum Frankfurt, ključnog europskog okupljališta za FinTech startupe i investitore, te je član nadzornih odbora Addiko Bank AG, Gulf International Bank i Hauck & Aufhäuser Innovative Capital. Autor je više knjiga, poput “42 Megatrends Shaping the Future of Banking”, i česti je govornik na svjetskim FinTech konferencijama, savjetujući banke i FinTech tvrtke o tehnološkim trendovima i inovacijama.

Sabrina Tharani je Senior Vice President u Mastercardu, gdje vodi globalne FinTech programe i razvoj partnerstva sa startupima kroz nagrađivani program Start Path, koji podržava više od 500 startupa u više od 60 država u platnim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji, financijskoj inkluziji i otvorenim financijama. Prije je radila kao product manager u Mastercardovom core payments timu, na inovacijama poput Apple Paya i Mastercard Movea.

Tharani se smatra jednom od najutjecajnijih žena u području plaćanja i FinTech industrije, što su potvrdile vodeće industrijske platforme poput Fintech Magazina i American Bankera. Trenutno služi kao član upravnog odbora The Resolution Projecta i član upravnog odbora FinSec Innovation Laba, podržavajući studentske projekte i early-stage startupe i kibernetičkoj sigurnosti.

Premijerno izdanje Day 0 programa

Uz Advisory Board i prva moćna imena na pozornici, velika novost za Money Motion 2026 je i premijerno izdanje jednodnevnog programa uoči konferencije koji će biti besplatan i otvoren široj javnosti. U srijedu 10. ožujka, Money Motion okupit će renominirane stručnjake iz Hrvatske u jednodnevnom programu foksuiranom na financijsku pismenost kao temelj zdrave ekonomije i inovacija, ali i veće kvalitete života.

Podsjetimo, financijska pismenost u Hrvatskoj već se godinama nalazi ispod europskog prosjeka i željenog stanja struke. Istovremeno je preduvjet za odgovorno korištenje novih tehnologija te zaštitu od kibernetičkih i drugih rizika za vlastitu imovinu svakoga dana.

Program će se održati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a fokusirat će se na tri krovne teme - kripto, ulaganje vs. štednja u eri niskih kamata, te financijsku sigurnost u digitalnom dobu. Program će biti otvoren svim zainteresiranim građanima, a savjete, komentare, konkretne slučajeve i primjere čut će direktno od prepoznatih poduzetnika, menadžera i regulatora.

Money Talks stiže u gradove diljem regije

Money Motion od sljedećeg izdanja postaje puno više od jednogodišnjeg druženja i razmjene znanja vodećih FinTech stručnjaka u svijetu. Money Talks su ekskluzivna okupljanja u ključnim gradovima Centralne i Istočne Europe, koja okupljaju FinTech lidere kako bi se uhvatili u koštac s izazovima lokalnog tržišta, razmijenili uvide i otključali nove poslovne prilike. Pristup je ograničen, ali utjecaj nije.

Jednodnevna druženja okupljat će 150 relevantnih FinTech stručnjaka - predstavnika banaka, regulatora, investitora,i tehnoloških inovatora, a program će se sastojati od dva keynote predavanja, par panela i brojnih prilika za networking. Prvi će se Money Talks održati na Bledu u Sloveniji, a potom putuje diljem regije. Od Milana i Beča, preko Sarajeva i Beograda, do Bukurešta.

Osigurajte svoju ulaznicu već danas

Prošlo izdanje Money Motiona obilježila je i mobilna aplikacija za networking posjetitelja na kojoj je dogovoreno čak 700 sastanaka među čak 2500 posjetitelja. Organizatori za sad ne otkrivaju detalje, no naglašavaju kako će upravo iskustvo kroz aplikaciju biti još jedan važan iskorak u nadolazećem izdanju.

Prisjetite se spektakla na zadnjem izdanju konferencije kroz službeni aftermovie, a više informacija o Money Motion 2026 te svoju Early Bird ulaznicu, po cijeni od samo 229 eura, potražite na službenoj stranici konferencije www.money-motion.eu ili platformi Entrio.