Zabrinjavajuće promjene: Vrućine utrostručile smrtne slučajeve u Europi

recenzija

Zašto pogrešno čitamo jedni druge – i kakve to posljedice ima

Na prvi pogled, naslov zvuči kao da je riječ o priručniku za bolju svakodnevnu komunikaciju. No Gladwell ide puno dublje. Umjesto savjeta o vođenju razgovora, on dekonstruira mehanizme našeg pogrešnog razumijevanja. I pokazuje kako te pogreške mogu imati katastrofalne posljedice – od diplomatskih skandala i pravosudnih tragedija do osobnih trauma