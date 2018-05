Cerar kaže da Slovenija ne odustaje od primjene arbitraže

Slovenski premijer Miro Cerar izjavio je u četvrtak da Slovenija neće popuštati u stajalištu da Hrvatska neprovedbom arbitražne odluke krši međunarodno i europsko pravo i da je zadovoljan usmenom raspravom pred Europskom komisijom jer su slovenski predstavnici, kako je ustvrdio, iznijeli uvjerljive argumente da je arbitražna presuda "validna i obvezujuća".

"Slovenija ima jake argumente da je arbitražna odluka validna i obvezujuća, da ju je potrebno provesti, te da Hrvatska koja je ne želi provesti krši ne samo međunarodno nego i europsko pravo", kazao je Cerar u četvrtak u Kopru gdje je sa svojom strankom sudjelovao u raspravi o skorašnjem referendumu o željezničkoj pruzi Koper-Divača.

"U tom stajalištu nećemo popustiti, sada je na potezu Europska komisija, a mi u pravnom postupku idemo do kraja. Pravičnost i međunarodno pravo, pa i pravo Europske unije na našoj su strani, zato moramo na tome inzistirati bez popuštanja", kazao je Cerar novinarima i članovima stranke u izjavi.

Dodao je da se to neće promijeniti i da pitanje arbitraže neće koristiti u predstojećoj kampanji pred parlamentarne izbore 3. lipnja.

Cerar je kazao da su slovenski predstavnici na usmenoj raspravi u Bruxellesu u srijedu dobro iznijeli pravne argumente Slovenije u arbitražnom sporu, te da je i on u ranijem pismu Europskoj komisiji iznio "one točke u kojima Hrvatska krši pravo Europske unije", a odnose se na Schengenski režim i ribolovnu politiku EU-a.

"Mislim da smo učinili ono što smo trebali. Sada je na potezu Europska komisija, a onda ćemo bude li potrebno opet reagirati mi", kazao je slovenski premijer o arbitražnom sporu i najavi moguće tužbe Slovenije pred sudom EU-a.

Što se tiče njegova odnosa s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem i njegovim ocjenama o slovenskim stajalištima glede arbitraže, te mogućnosti dijaloga, Cerar je kazao da je s njim u dobrim odnosima kao i sa svim čelnicima država EU-a.

"Sa svakim od njih mogu ako je potrebno bilo kada prodiskutirati aktualne stvari, pa tako i s gospodinom Plenkovićem", kazao je Cerar, dodavši da se obojica moraju truditi za dobrosusjedske odnose dviju država, ali da on zbog kampanje pred izbore neće mijenjati svoja već poznata stajališta.

"Ako netko misli da će Slovenija zbog izbora ili bilo kojih drugih razloga odustati od onoga što je pravilno i na što nas obvezuje europsko i međunarodno pravo, onda se taj vara", poručio je Cerar.