Čekaju se nalazi za koronavirus za četiri osobe s područja Umaga i Pule

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Aleksandar Stojanović potvrdio je u četvrtak da se čekaju nalazi uzoraka četiriju osoba koje su se jučer i danas javile s blagim simptomima zaraze koronavirusom (COVID-19).

"U srijedu su se javile dvije osobe zbog blaže kliničke slike kojima su uzeti uzorci, a one su poslane u samoizolaciju. Sinoć je pregledana jedna osoba s blažom kliničkom slikom te je i njoj uzet uzorak, a jutros je jedna osoba hospitalizirana zbog istih simptoma", rekao je Stojanović na konferenciji za novinare u Puli.

Dodao je da je u tri osobe riječ o epidemiološkom kontaktu i dolasku iz rizičnog područja, a kod jedne osobe radi se o rizičnom kontaktu s dokazano oboljelom osobom, koji se nije dogodio u Istri, nego na nekom drugom području Hrvatske. Istaknuo je da suspektne osobe nisu imale kontakt s dvjema osobama iz Labina u kojih je potvrđena zaraza koronavirusom.

Video: Kako pravilno oprati ruke i zaštititi se od virusne i bakterijske infekcije?

Neslužbeno se doznaje kako su te četiri osobe s područja Umaga i Pule. Stojanović je rekao da se njihovi nalazi očekuju tijekom poslijepodneva i večeri.

Prema rješenjima sanitarne inspekcije, s današnjim danom više od tisuću ljudi u Istri obuhvaćeno je mjerama zdravstvenog nadzora.

Ravnateljica pulske Opće bolnice dr. Irena Hrstić istaknula je kako su dva pacijenta u bolnici klinički dobro, nemaju temperaturu i smješteni su u izolaciju. Kod njih nema pogoršanja, ne razvijaju se nikakve tegobe s disanjem. Naša služba za infektologiju dobro se organizirala i držimo problem pod nadzorom, rekla je.

Po njezinim riječima, na odjelu za zarazne bolesti ima mjesta za hospitalizaciju 20 osoba te za 18 pacijenata na intenzivnoj njezi, a po potrebi kapaciteti se mogu povećati.

Zahvalivši Vladi na prihvaćanju mjera koje je predložio Županijski stožer Civilne zaštite, načelnik Dino Kozlevac je rekao da se s obzirom na dinamiku zbivanja sve odluke donose iz sata u sat u koordinaciji sa svim državnim institucijama, Vladom i Nacionalnim stožerom Civilne zaštite.

"Svjesni smo da se ne možemo koncentrirati isključivo na migracije iz rizičnog područja Italije jer se oboljeli od koronavirusa pojavljuju i u drugim zemljama", istaknuo je Kozlevac.

Po njegovim riječima, moguće je da se još više skrati radno vrijeme ugostiteljskih objekata, no svaki će grad samostalno donijeti odluku.

Grad Pula skratio je radno vrijeme do 23 sata, no, kako je rekao Kozlevac, uskoro će se ići s odlukom usklađenom sa svim gradovima da ugostiteljski objekti rade do 18 sati.

"Trgovački centri će dobiti naputke kako organizirati rad u centrima bez velikog ograničenja. No, očekujem da će biti puno efikasniji i organiziraniji kroz veću protočnost blagajna, određivanje reda i ne propuštanjem u objekte velikog broja ljudi odjednom. Određenih problema sigurno će biti, no to su mjere koje moramo provesti", poručio je Kozlevac.

Rekao je da je od jučer jedna osoba u karanteni. Riječ je o hrvatskom državljaninu koji je suspektan jer je došao iz Italije.

"Nažalost, suočavamo se s problemom kod ljudi koji ne poštuju rješenja o samoizolaciji. Imamo dojava s terena o nepoštovanju tih mjera. Uvest ćemo stoga rigorozni nadzor, a postoje i kazne za nepoštovanje u skladu sa Zakonom o zaštiti zdravlja građana od zaraznih bolesti", zaključio je Dino Kozlevac.

VIDEO: Pitali smo građane koliko se pridržavaju mjera protiv koronavirusa i treba li ih postrožiti

Grad Pula uspostavio je u suradnji sa županijskim Zavodom za javno zdravstvo telefonski broj na koji građani mogu dobiti sve pravovaljane informacije o toj aktualnoj temi. Broj telefona je 052/371-938, a sve informacije o koronavirusu, aktivnostima Grada i preventivnim mjerama građani mogu dobiti svaki dan od 8 do 16 sati. Također, svim građanima koji sumnjaju da imaju simptome koronavirusa, ili su bili u kontaktu s nekim tko dolazi iz rizičnih područja, od četvrtka je na raspolaganju i dežurni infektolog, koji je dostupan na broju telefona 099/5294467. "Ovo je izvanredna situacija. Ne možemo više živjeti kao prije mjesec dana, i to moraju shvatiti svi stanovnici Istre i šire", istaknula je voditeljica epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije dr. Jasna Valić.

Ako sumnjate da imate koronavirus ne idite izravno u bolnicu nego nazovite svog liječnika ili dežurnog epidemiologa na brojeve u svojoj županiji: