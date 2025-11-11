Odgađa se izložba u Vukovaru, noćas zgrada ZVO-a oblijepljena plakatima i fotografijama četnika

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina Dejan Drakulić objavio je kako se odgađaizložba fotografija “Srpkinja, heroina Velikog rata”.

U međuvremenu noćas je zgrada Zajedničkog vijeća općina u Vukovaru oblijepljena raznim grafitima. Na jednom od njih je i poruke “Vlada RH ili RSK!?” kao i “Ko o čemu srbi o herojima”.. Na ulazna vrata i prozore postavljeno je i niz fotografija na kojima se vide pripadnici JNA tijekom agresije na Vukovar. Mogu se vidjeti fotografije kako vojnici i pripadnici paravojnih formacija odvode Slavka Batika, fotografija masovne grobnice, vojnike kako čuvaju hangar na Veleprometu, vojnika s nožem u zubima, mrtvo tijelo civila…

Ujutro su već svi ti plakati bili skinuti ali ih je na svojoj Facebook stranici objavila navijačka grupa Bad Blue Boys Vukovar koji su napisali i kako je teško dokučiti čemu takva izložba u Vukovaru baš sad u ovo vrijeme i čemu vraćanje toliko duboko u prošlost pored toliko materijala i toliko srpskih heroja iz nekih ne baš tako davnih ratova…

“94,17% birača na referendumu o hrvatskoj samostalnosti 19.05.1991. zaokružilo je ZA na listiću. Dio njih nakon toga otišli su u rat iz kojeg se, nažalost, mnogi nisu vratili.

Teško je reći kakav bi danas bio postotak na nekom “takvom” ili “sličnom takvom” referendumu, barem sudeći prema onome što plasiraju medijske marionete na platnim listama onih s istim ciljevima. Onih kojima je uspjeh što više Hrvata živi po svijetu nego u Hrvatskoj.

Teško je reći i koliko se mrtvih okreće u grobu, pa čak i oni koji grob nemaju, ako vide a vide, da je došlo do onoga “potom svoj na svome neće bit Hrvati”. Teško je povjerovati i da će Srbi u Hrvatskoj živjeti bolje kad se na izložbi prisjete heroja iz Prvog svjetskog rata koji kao da je “jučer bio” usporedno s Domovinskim ratom čije se heroje i vrijednosti sustavno zatire.

Teško je i žalosno za vidjeti da ima onih koji ne vide kako se ovdje ne radi o nekom plesu kola iz KUD-a nego podmuklo smišljenoj provokaciji a s obzirom na događanja i trenutno stanje s one strane istočne granice, vrlo vjerojatno bi bilo bolje i korisnije da se tamo pozabave kulturom, bio bi red (možda, baš možda, s obzirom na tradiciju - baš teško).

Teško je razabrati da li ovakve odluke i poteze donosi Vlada RH ili RSK. Možda bi iduće godine uz Dan primirja kojim se obilježava kraj Velikog rata trebalo obilježiti i Vidovdanski atentat čime su ga isti ponosni slavljenici i započeli. Nešto kao cici mici izložba lika i djela heroja Gavrila Principa. Ili možda ipak da Vlada za team building obilježi pobjedničko hodočašće, do Krfa recimo.

Teško je shvatiti i da ima onih koji se vlastitog imena, povijesti i kulture odriču i to na način da kontradiktorno promiču istu onu kulturu koja je našu htjela uništiti, međutim, još nas ima, još ima Hrvata”, stoji u objavi Bad Blue Boys Vukovar. Dok se čeka odluka o tome hoće li izložba biti otkazana ili ne oko zgrade ZVO-a u Vukovaru, gdje je izložba trebala i biti postavljena, može se vidjeti veći broj policajaca što u odorama što u civilu.