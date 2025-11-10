Naši Portali
TRAŽI SE ODGODA

Uzavrela atmosfera u Vukovaru, hoće li sporna izložba biti održana?

Vukovar: Marijan Pavliček o kupovini glasova uoči drugog kruga lokalnih izbora
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
10.11.2025.
u 18:57

Najavljuje se mogućnost prosvjeda branitelja, navijačkih skupina, ali i dijela građana

Najavljeno održavanje izložbe “Srpkinja, heroina Velikog rata” izazvala je brojne reakcije, a gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček zatražio je da se izložba odgodi. Pavliček se svom zahtjevu pozvao na obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine ističući kako je svaki pedalj zemlje u Vukovaru natopljen krvlju. Dan prije najavljenog otvaranja izložbe u Vukovaru se priča o mogućem prosvjedu branitelja i pripadnika navijačkih skupina, kojima bi se pridružio i dio građana koji ne žele da se izložba otvori u vrijeme kada se obilježava Dan sjećanja na žrtvu Vukovara. Pavliček je u svojoj izjavi i danas podsjetio na 2717 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja te napomenuo kako se i ovih dana ekshumiraju posmrtni ostaci nestalih Vukovaraca.

– Sad je sve na organizatorima koji su me pozvali na sastanak. Ova izložba je apsolutno nepotrebna i mnogi u Vukovaru je vide kao provokaciju. Ratne rane su svježe, tako da je potrebna odgovornost svih političkih aktera, uključujući i srpske institucije. Konačna odluka je na organizatorima, a na njima je onda i odgovornost za sve moguće posljedice. Nadam se da su organizatori svjesni i pozivam na odgovorno ponašanje – rekao je Pavliček, dodajući da nema ni neslužbenih informacija o tome hoće li izložba biti odgođena ili će se ipak održati.

Slično je rekao i vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, koji je rekao da su nas hrvatski branitelji zadužili da budemo odgovorni te i da vukovarske žrtve traže odgovornost svih. – Ako se zamoli da se nešto odgodi na desetak dana, pa neće svijet propasti radi toga – rekao je Bosančić. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić kaže da su i on i vukovarski branitelji apsolutno protiv održavanja izložbe u studenom mjesecu. – Neka je održavaju kad hoće, ali ne u studenome. To je mjesec koji je posebno težak za nas i neka nam ga ne diraju – kratko je rekao Komšić.

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina Dejan Drakulić potvrdio je da su primili Pavličekov zahtjev, ali i da čekaju sastanak te da će nakon toga biti donesena odluka hoće li izložba biti održana. – Trenutačno ne znam kakva će biti odluka, ali mogu reći da ćemo na vrijeme izvijestiti javnost o tome. Izložba govori o stradanju žena i civila tijekom Prvog svjetskog rata i šalje poruku mira – rekao je Drakulić.

Iz ZVO-a i srpske zajednice ukazuju i na selektivne zabrane te kažu kako je sinoć u Vukovaru održana kazališna komedija te da je za 28. studenoga najavljen stand-up nastup. Isto tako navode i da ZVO-u nije odobrena smotra folklora, koja se trebala održati 29. studenoga u Sportskoj dvorani u Vukovaru, a da se taj dan ili dan prije održava modna revija u Vukovaru. Tvrde da se određene zabrane odnose samo na Srbe i srpsku zajednicu u Hrvatskoj. 

Branitelji: Došli smo se oprostiti od Jean-Michela, čovjeka koji je pokazao što je srce, što je ljubav
Ključne riječi
ivan bosančić izložba Marijan Pavliček Vukovar

EU
eurofil55
19:29 10.11.2025.

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
20:12 10.11.2025.

Da, dobro ste rekli: "Određene zabrane odnose se na srbe i srpsku zajednicu u Hrvatskoj." To je zato što je na Hrvatsku agresiju i genocid izvršila srbija, a ne manekenke ili tamburaški sastavi.

SK
skupiduša
19:27 10.11.2025.

Cijele godine u svim mjesecima različite manjine u cijeloj Hrvatskoj, nesmetano održavaju svoje kulturne manifestacije i to je u redu, ali to ne vrijedi i za srpsku manjinu.

Kupnja