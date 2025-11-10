Naši Portali
JASNI STAVOVI

Ministri o izložbama srpskih manjina: 'Problem su termini'

10.11.2025.
10.11.2025.
u 18:39

“Bilo bi bolje da tog tjedna nije bilo obilježavanja srpske kulture jer se za njega neprijeporno vezuje to da je bio jedan od kreatora Memoranduma SANU, a znamo da je riječ o platformi na kojoj je krenulo sve vezano za agresiju Srbije na Hrvatsku 1991.”, rekao je Božinović.

Ministri obrane Ivan Anušić i unutarnjih poslova Davor Božinović ustvrdili su u ponedjeljak da izložbe i drugi kulturni događaji u organizaciji predstavnika srpske manjine nisu problem, no sporno je, kažu, njihovo održavanje u studenome jer "ima i drugih termina".

“Nije primjereno i ne treba ići s takvim izložbama u ovim datumima, posebno u Vukovaru, kada znamo što ovaj mjesec obilježavamo, što to znači za hrvatski narod. Ima vremena za izložbe, one nisu problem, ali problem su termini i tajminzi”, rekao je Anušić uoči sjednice predsjedništva HDZ-a.

Ministar Anušić govorio je o izložbi pod nazivom “Srpkinja - heroina Velikog rata” koja je sutra planirana u Vukovaru, no vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je da se to odgodi. “Zbog čega sada inzistirati na svim mogućim aktivnostima koje su u ovom trenutku bolne i koje smetaju hrvatskom čovjeku? I jedna i druga strana treba biti razumna da se ne dovodimo u ovakvu situaciju”, kazao je.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović složio se da bi bilo primjerenije najavljenu izložbu u Vukovaru održati u nekom drugom trenutku. “Koliko je meni poznato, ona se odnosi na Prvi svjetski rat. Međutim, budim malo realni, znamo što takve izložbe mogu izazvati i izazivaju u Vukovaru, pogotovo u ovim danima”, napomenuo je.

Božinović se osvrnuo i na izložbu Dejana Medakovića koja je prošlog petka održana u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu. “Bilo bi bolje da tog tjedna nije bilo obilježavanja srpske kulture jer se za njega neprijeporno vezuje to da je bio jedan od kreatora Memoranduma SANU, a znamo da je riječ o platformi na kojoj je krenulo sve vezano za agresiju Srbije na Hrvatsku 1991.”, rekao je Božinović.

srpska manjina izložba Božinović Ivan Anušić Vukovar

DA
dallas1974
20:10 10.11.2025.

Tko će prije završiti srednji školu Ella ili Anušić?

AL
AP_lapapa
19:02 10.11.2025.

Najdraža mi je ova naknadna pamet hadezeovaca. Kad im ulica da lekciju pa onda oni kasnije iznose stavove iste te ulice jer im ništa drugo ni ne preostaje. A di ste bili kad se izložba organizirala i vaša je ministrica financirala?

adisan
adisan
20:11 10.11.2025.

Termini su problem? TERMINI? A ne sadržaj pjesama nevine srpske dječice koje govore o "srpskom" Dubrovniku, Kninu, Ruđeru Boškoviću....a ne autor izložbe osvjedočeni srpski pristalica zločina(ca) usred Zagreba????????????????????

