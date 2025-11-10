Ministri o izložbama srpskih manjina: 'Problem su termini'

Ministri obrane Ivan Anušić i unutarnjih poslova Davor Božinović ustvrdili su u ponedjeljak da izložbe i drugi kulturni događaji u organizaciji predstavnika srpske manjine nisu problem, no sporno je, kažu, njihovo održavanje u studenome jer "ima i drugih termina".

“Nije primjereno i ne treba ići s takvim izložbama u ovim datumima, posebno u Vukovaru, kada znamo što ovaj mjesec obilježavamo, što to znači za hrvatski narod. Ima vremena za izložbe, one nisu problem, ali problem su termini i tajminzi”, rekao je Anušić uoči sjednice predsjedništva HDZ-a.

Ministar Anušić govorio je o izložbi pod nazivom “Srpkinja - heroina Velikog rata” koja je sutra planirana u Vukovaru, no vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je da se to odgodi. “Zbog čega sada inzistirati na svim mogućim aktivnostima koje su u ovom trenutku bolne i koje smetaju hrvatskom čovjeku? I jedna i druga strana treba biti razumna da se ne dovodimo u ovakvu situaciju”, kazao je.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović složio se da bi bilo primjerenije najavljenu izložbu u Vukovaru održati u nekom drugom trenutku. “Koliko je meni poznato, ona se odnosi na Prvi svjetski rat. Međutim, budim malo realni, znamo što takve izložbe mogu izazvati i izazivaju u Vukovaru, pogotovo u ovim danima”, napomenuo je.

Božinović se osvrnuo i na izložbu Dejana Medakovića koja je prošlog petka održana u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu. “Bilo bi bolje da tog tjedna nije bilo obilježavanja srpske kulture jer se za njega neprijeporno vezuje to da je bio jedan od kreatora Memoranduma SANU, a znamo da je riječ o platformi na kojoj je krenulo sve vezano za agresiju Srbije na Hrvatsku 1991.”, rekao je Božinović.