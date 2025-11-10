Plenković: Osuđujemo incidente, ali izbor Medakovića nije primjeren

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u ponedjeljak je ponovno snažno osudio incident u Splitu i neprimjeren događaj u Zagrebu za vrijeme kulturne manifestacije SNV-a, ali i dodao da izbor Dejana Medakovića kao teme izložbe nije primjeren jer je bio tajnik SANU. "Bilo bi nam draže da je u sadržajnom smislu izabrana neka druga aktivnost", rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a. Istaknuo je i da uoči Dana sjećanja na žrtve Vukovar i žrtve Škabrnje razumljivo da su emocije, osobito među braniteljima, izrazito snažne.

Naglasio je da ne dovodi u pitanje pravo srpske manjine na kulturne aktivnosti, ali smatra da su pojedine teme, poput one o Dejanu Medakoviću, politički neprimjerene u ovom razdoblju. Dodao je i da tema izložbe "Srpkinja" u Vukovaru nije na istoj razini i da bi srpska manjina trebala odustati od kulturnih aktivnosti te da nema o tome detaljnije informacije, ali da je na svakome da promisli što uvrštava u svoje aktivnosti.

Naglasio je da će kao Vlada, stranka i koalicija nastaviti raditi na smanjenju podjela u društvu. "Nije HDZ taj koji nameće logiku izrazito velike polarizacije", rekao je i dodao da se naglo razvija proteklih mjeseci s lijevog političkog spektra optuživanjem HDZ-a, Vlade i njega za povijesni revizionizam i ustaštvo, što je potpuno netočno.

Isto tako, dodao je, i s krajnje desnog spektra koji nas, zbog naše uključive politike prema pravima nacionalnih manjina, pa i srpskoj, proglašava nositeljima nekakve jugosrpske revizije. Plenković je naglasio da je upravo HDZ ta snaga koja čuva stabilnost i vrijednosti moderne Hrvatske.

"Upravo smo mi ti koji zagovaraju kulturnu, civiliziranu, uključivu hrvatsku cijelo društvo koje je stabilno, samopouzdano, sigurno u sebe nakon što je ostvarilo pobjede u Domovinskom ratu, osiguralo teritorijalni integritet, izgradilo svoje institucije, ostvarilo sva međunarodna postignuća i EU i NATO je u dublju integraciju, državu koja je ekonomski i financijski snažna i koja kao pobjednik u Domovinskom ratu gleda na uređenje odnosa u državi", naglasio je.

"Mi smo ti koji smo brana normalne i uključive Hrvatske, nasuprot svim onima koji nastoje ostvariti svoje političke ciljeve, nekakvim kvazi pokušajem destabilizacije parlamentarne većine, što naravno neće proći jer parlamentarna je većina stabilna", rekao je Plenković. Dodao je i da je u kontaktu s Miloradom Pupavcem od incidenta u ponedjeljak.

Odgovarajući na upit novinara što očekuje od nastavka pregovora Janafa i MOL-a o isporuci sirove nafte putem hrvatskog naftovoda, nakon poruka iz mađarskog MOL-a da Janaf ne ispunjava obveze te poruke mađarskog premijera Viktora Orbana da je riječ o malom, neadekvatnom naftovodu, Plenković je kazao da je to lažni narativ mađarskih vlasti i MOL-a.

"To je jedan potpuno lažni narativ mađarskih vlasti i samog MOL-a, koji potpuno izvrće činjenice i istinu. Janaf ima sve sposobnosti i kapacitete da svu sirovu naftu koja je potrebna dopremi i u rafinerije u Mađarskoj, to je Százhalombatti i ovu drugu Bratislavi, s više nego dovoljnog kapaciteta. Naš ukupni kapacitet transporta sirove nafte ide preko maksimalnih kapaciteta rada obje ove rafinerije i u Mađarskoj i Slovačkoj", izjavio je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Podsjetimo, godišnji kapacitet hrvatskog naftovoda je 15 milijuna tona sirove nafte, dok je maksimalni kapacitet rafinerije u Százhalombatti 8,1 milijuna tona, a rafinerije u Bratislavi oko 6,2 milijuna tona. U međuvremenu, SAD su 8. studenoga odobrile Mađarskoj jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija zbog korištenja ruske nafte i plina, nakon što je Orban inzistirao na njihovoj odgodi tijekom sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu. Prošlog mjeseca, naime, Trump je nametnuo sankcije povezane s Ukrajinom ruskim naftnim tvrtkama Lukoil i Rosneft, što je prijetilo daljnjim sankcijama subjektima u zemljama koje kupuju naftu od tih tvrtki.

"Iz kojeg razloga taj lažni narativ nailazi na nekakvo poluodobravanje od strane SAD-a, nažalost je više da se oni koji takve odluke donose zapitaju, jer je riječ o tome da se praktički davanjem takve iznimke omogućava sljedeće: da se primjerice Janaf, koji poštuju američke sankcije prema Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja sada zbog strukture vlasništva NIS-a nije u mogućnosti primiti nerusku sirovu naftu koja iz Omišlja preko Janafa ide u Pančevo, dakle da Janaf trenutno ne može Srbiju snabdjevati s neruskom sirovom naftom. Istodobno se iznimka daje Mađarskoj da bi i dalje primala rusku naftu, unatoč tome što može dobiti nerusku naftu, kao i Pančevo putem Janafa, na temelju nekakvog narativa o tome da Mađarska nema mora i da nema nekih drugih naftovoda. To je jedan lažni narativ, za kojeg mi nije jasno kako je moguće da bude prihvaćen kao da je istinit. On je u potpunosti neistinit i dovodi, pa ja bih rekao da dovodi gotovo u zabludu one koji misle da je to istina. A znate na koga mislim", zaključio je Plenković.