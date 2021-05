Čeka nas izuzetno promjenjivo vrijeme: Nakon kiše i hladnoće slijedi poboljšanje, pa opet pogoršanje

Vrijeme koje nas očekuje u narednih nekoliko dana će biti i više nego promjenjivo, a ne bi bilo loše u torbi imati za svaki slučaj i kišobran, ali i kremu za sunčanje.

- I u prvom dijelu četvrtka ponegdje će padati kiša. Zatim će se razvedriti do drugog dijela petka kada bi osim pljuskova moglo biti i grmljavine, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Sunčano će biti i u prolazno svježiju subotu, na Jadranu i burnu, a suho će se zadržati i u topliju nedjelju te početkom sljedećega tjedna, kada će uz novu južinu dnevna temperatura ponovno rasti, osjetnije na kopnu - kazao je DHMZ-ov Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys za HRT.

U četvrtak u početku oblačnije, ponegdje uz kišu pa razvedravanje

Kiša će padati na istoku zemlje u prvom dijelu četvrtka, i to većinom na zapadu Slavonije. Očekuje se kako će vjetar uglavnom biti slab. Jutarnja temperatura će biti od 6 do 8 °C, a danju između 16 i 19 °C.

- Još svježije bit će u središnjoj Hrvatskoj, gdje će mjestimična kiša padati u noći, samo rijetko još ujutro. Danju postupno razvedravanje, ponegdje opet uz umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviše kiše past će u Gorskom kotaru i riječkom zaleđu. U najvišem gorju moguća je i pokoja pahulja. Ujutro će podno Velebita nakratko zapuhati jaka bura s olujnim udarima, koju će u drugom dijelu djelomice sunčanog dana zamijeniti jugozapadnjak i južni vjetar pa će more biti valovito - navodi poznati meterolog.

Foto: DHMZ

Očekuje se kako će u Dalmaciji biti djelomice sunčano. Kiša je vjerojatnija u unutrašnjosti. Što se tiče vjetra, jugo i jugozapadnjak bit će umjereni, a more malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura bi trebala biti od oko 8 °C u unutrašnjosti do 15 °C na obali i otocima, danju oko 21 °C.

- Na krajnjem jugu Hrvatske uglavnom suho i sunčano. Vjetar slab i umjeren jugoistočni i južni. More malo do najviše umjereno valovito. Temperatura mora između 16 i 19 °C, ona zraka ujutro oko 14 °C, a danju od 19 do 21 °C - navodi Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys

U petak opet česta kiša pa stabilnije

U drugom dijelu petka na kopnu će doći do naoblačenje, no smirivanje je moguće već do subote ujutro pa će vikend biti većinom sunčan. U subotu ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle, u nedjelju ujutro u gorju slabog mraza. Nakon danju svježije subote - od nedjelje osjetno toplije.

- Promjena vremena u drugom dijelu petka u Dalmaciji će se vjerojatno osjetiti samo po jugu, dok su na sjevernom Jadranu mogući i izraženiji pljuskovi i grmljavina, a do kraja dana nakon jakog jugozapadnjaka - bura. Bura će u subotu ujutro zapuhati duž cijele obale, no brzo će okrenuti na sjeverozapadnjak - osobito izražen na otocima, a duž obale nastupit će smirivanje. Nedjelja će biti pretežno vedra, mirna i malo toplija - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

