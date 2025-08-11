Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
DAVOR BRUKETA ZA VEČERNJI LIST:

Kako će umjetna inteligencija u bliskoj budućnosti utjecati na medije, marketing i industriju zabave: 'Živjet ćemo u metaverzumu'

Autor
Davor Bruketa
11.08.2025.
u 20:48

U nedavnoj anketi polovina je tehnoloških stručnjaka procijenila da će do 2040. metaverzum biti potpuno funkcionalan dio života za najmanje 500 milijuna ljudi. To implicira da će mnogi ljudi raditi, družiti se i zabavljati uronjeni u virtualnim svjetovima

Pisati ovakav tekst potpuno je nezahvalno. Pitate li ChatGPT ili bilo koji drugi napredni jezični model, dobit ćete sveobuhvatniju, bolje strukturiranu i informiraniju analizu o tome kako će umjetna inteligencija utjecati na medije, marketing i industriju zabave, od one koju mogu napisati ja. Zato je dio ovog teksta nastao upravo uz pomoć umjetne inteligencije. Zašto ovakav tekst uopće postoji u respektabilnom mediju poput ovog? Zato što dvije trećine hrvatskih građana i dalje ne koriste nijedan LLM (Large Language Model), ili ga koriste vrlo rijetko.

Ključne riječi
Davor Bruketa metaverzum ChatGPT umjetna inteligencija AI

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još