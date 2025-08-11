Pisati ovakav tekst potpuno je nezahvalno. Pitate li ChatGPT ili bilo koji drugi napredni jezični model, dobit ćete sveobuhvatniju, bolje strukturiranu i informiraniju analizu o tome kako će umjetna inteligencija utjecati na medije, marketing i industriju zabave, od one koju mogu napisati ja. Zato je dio ovog teksta nastao upravo uz pomoć umjetne inteligencije. Zašto ovakav tekst uopće postoji u respektabilnom mediju poput ovog? Zato što dvije trećine hrvatskih građana i dalje ne koriste nijedan LLM (Large Language Model), ili ga koriste vrlo rijetko.