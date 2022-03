Caritas Križevačke eparhije pokrenuo humanitarnu kampanju 'Srcem cijelim uz Ukrajinu'

Nakon što su pokrenuli humanitarnu akciju prikupljanja novca za pogođene ratom u Ukrajini, Caritas Križevačke eparhije pokrenuo je putem crowdfunding platforme Croinvest.eu humanitarnu kampanju Srcem cijelim uz Ukrajinu za pomoć ukrajinskom narodu u domovini i izbjeglištvu.

Dosad su prikupili nešto više od 9800 kuna, cilj im je 300.000 kn, do završetka akcije je 45 dana, odnosno prikupljeno je 3,3 posto.

- Svima je dobro poznato da u Hrvatskoj ima oko 7.500 Ukrajinaca koji pripadaju našoj eparhiji i čije obitelji i rodbina trenutačno žive u Ukrajini te su im upitna egzistencija i opstanak u ovim strašnim uvjetima - govori o. Nenad Krajačić, ravnatelj Caritasa Križevačke eparhije.

Vjernici ukrajinske narodnosti i porijekla koji žive u našoj zemlji osobito teško proživljavaju trenutnu rusku invaziju na Ukrajinu, govori poglavar Grkokatoličke crkve u Hrvatskoj i biskup Križevačke eparhije Milan Stipić s kojim je Večernji list nedavno razgovarao o ratu u Ukrajini.

- Zajedno s cijelim kršćanskim svijetom apeliramo na svjetske vođe da nađu mirna rješenja za nastali sukob, da prestanu ratne operacije u Ukrajini i da sve učine kako se to ne bi proširilo i na druge dijelove svijeta. Neka se što prije zaustavi stradanje nedužnog stanovništva. Sve kršćane, a osobito vjernike naše Križevačke eparhije pozivam na molitvu i post za mir u Ukrajini i u svijetu. U ovim trenucima osobito mislimo na siromašne, starce, djecu, bolesnike u bolnicama i mnoge druge diljem Ukrajine koji se mogu nadati isključivo pomoći dobrih ljudi i Božjem milosrđu. Sve kršćane u našoj Domovini pozivam da budu solidarni i, u slučaju izbjegličke krize i prime pod svoj krov ljude u potrebi ili na bilo koji način pomognu. Nikada ne zaboravimo Kristovu opomenu: Što ste najmanjem učinili, meni ste učinili - ističe mons. Stipić.

Kako bi se uspješno izvršila uplata potrebno je:

1. ukoliko ste na laptopu, na desnoj margini stranice odabrati željeni iznos uplate, a ukoliko ste na mobilnoj verziji, na vrhu kampanje pritisnuti plavo dugme “Podržite kampanju” i potom u kućicu upisati proizvoljni iznos i kliknuti na plavu strelicu;

2. u obrazac upisati tražene osobne podatke;

3. odabrati željeni način plaćanja:

a) Visa ili MasterCard kartica (opcija AgentCASH);

b) kriptovalutom (Bitcoin, Ether, Ripple, Stellar Lumen i EOS) putem sustava PayCek (ovdje možete preuzeti upute za korištenje PayCeka);

c) KEKS Pay;

d) opća uplatnica ili internet/mobilno bankarstvo.

4. potvrditi uplatu prema daljnjim uputama platforme.

Nakon izvršenog plaćanja potrebno je pričekati određeno vrijeme do obrade uplate i njenog evidentiranja na stranici kampanje. Uplate izvršene općom uplatnicom ili internet/mobilnim bankarstvom evidentiraju se u roku od 1 do 2 radna dana, a uplate izvršene karticama, kriptovalutama ili KEKS Payom u roku od 1 do 12 sati.

Ovo je link na kampanju na kojem se može donirati.

