'20.000 ljudi u samoizolaciji'

Capak otkrio zašto su iduća dva do tri tjedna ključna za Hrvatsku

Imamo u samoizolaciji i one koji su asimptomatski kliconoše, i one koji imaju koronavirus, ali to ne znaju. Ako uspijemo to obuzdati, imat ćemo povoljnu epidemiološku situaciju, kaže Capak