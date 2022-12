Čačić: Plenković će meni procjenjivati ljagu? Takvih sam se nagledao i još ću

Predsjednik stranke Reformisti i bivši prvi potpredsjednik Vlade Radimir Čačić gostovao je u Političkom intervjuu tjedna televizije Večernji list. Čačić je komentirao činjenicu da ljudi na Banovini drugi Božić za redom provode u kontejnerima. Na pitanje je li to normalno kazao je da nije i da je premijer dobro rekao kada je kazao da je to nestvarno. Čačiću je sramotno da se toliko odugovlači i da sve ide beskonačno sporo, a riječ je o izgradnji svega 600 obiteljskih kuća u koje treba smjestiti oko 5000 ljudi. Posebice što novca ima za to.

Jedino objašnjenje za takvu situaciju vidi u činjenici da su svi oni koji vode obnovu nekompetentni i nesposobni. Premijer je na kraju, kaže, najveći krivac, a u ovom konkretnom slučaju postoji i odgovorna osoba, a to je, naglašava ravnatelj državnog, vladinog Plenkovićevog ureda za stambeno zbrinjavanje koji to vodi jer je dobio naredbu da to vodi.

- Krivac je Gordan Hanžek kojemu je jedina referenca to da je član osnivača kluba HDZ-a i da je za vrijeme Franje Tuđmana bio šef HDZ-ove mladeži. Pa zamislite da sam tako gradio autoceste gdje je bilo na stotine kilometara neriješenih parcela, nije bilo kamenoloma, ni novca. Druga paralela je Gunja koja se može usporediti direktno sa Banovinom- kaže Čačić.

Komentirao je i činjenicu da unatoč tome što obnove nema po svim istraživanjima to HDZ-u nimalo ne šteti. Za Čačića to je pokazatelj da ni građane nije briga.

- Nije nam očito jasno da država koja nije u stanju, u dvije godine, sagraditi 600 prizemnica za ljude u kontejnerima nema nikakvu legitimaciju. Pustimo euro, Schengen, prestanimo brbljati-kazao je Čačić.

Dotakao se i jučerašnje odluke Vlade koja "časti" milijun socijalno ugroženih. Kaže da premijer sam sebi tom odlukom "skače u usta" jer prvo govori da građani krizu nisu ni osjetili u Hrvatskoj, a onda donese odluku da za milijun građana, koje je definirao kao socijalno ugrožene, dakle ispod granice siromaštva, vlada daje pomoć.

- Ajmo se odlučiti jesmo jad, bijeda i sirotinja pa jedna četvrtina građana mora dobiti pomoć kao što mora ili nismo osjetili krizu- kaže Čačić.

Po njemu dileme nema. Vlada je zbog toga što od obnove nema još ništa trebala pasti i kaže da je o tome govorio još prije godinu i pol kada je javnost još bila jako zainteresirana za tu temu. Otkrio je i da je sam mogao preuzeti obnovu i biti ministar graditeljstva, ali nije jer nije prošao njegov uvjet, a to je da se onome tko je za obnovu odgovoran dadu za to i ovlasti, a što, kaže, nije slučaj.

Uvjeren je da će se obnova i dalje "mrcvariti", a na pitanje hoće li to biti ljaga za HDZ duga 150 godina što je etiketa koju premijer lijepi svima onima u Saboru koji nisu bili za obuku Ukrajinaca Čačić kaže da je HDZ zadnji koji to nekome može kazati.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Ljaga na HDZ-u je beskonačna. Kad se nekoga, službeno, osudi za pljačku ove zemlje onda šutiš. Nemoj da te čuju. Kakva ljaga! Plenković će meni procjenjivati ljagu. Ili Grlić Radman. Takvih sam se nagledao i još ću ih se nagledati. O čemu mi tu razgovaramo. Nemaš legitimaciju ni moralnu niti imaš rezultate, pokrali su INU... Oni to ne mogu nikome reći. Ali kad već vele, treba mu reći: "Nemoj molim te, ako te nije sram progovoriti"- poručuje Čačić.

Obzirom na odluku Vlade da dade pomoć najpotrebnijima Čačić je uvjeren i da sve miriše na nove parlamentarne izbore. Na njih su, kaže, svi spremni iako, kaže, opozicija nema ozbiljni leadership.

Na pitanje ima li itko u opoziciji snage povesti veliku koaliciju protiv HDZ-a kaže da nitko nema ni tu spremnost niti reference niti znanja, ali i da je teško raditi lošije od HDZ-a.

-To je skoro nemoguće. U smislu operativnog vođenja. U europskom kontekstu, to je druga priča i tu je Plenković apsolutno pokazao kompetentnost. Iako, toliko smo jadni da manje ne bi dobili sa bilo kojom vladom-kazao je.

Uvjeren je i da se predsjednik Zoran Milanović nema nikakvu namjeru uključivati u te buduće parlamentarne izbore i da njega vjerojatno zanima drugi mandat na Pantovčaku.

-To je pozicija za njega i njegov način političkog djelovanja gotovo idealna i mislim da je to njegov cilj. Promašena je teza da će se vraćati- kazao je. Nema nikakvih sumnji i da je predsjednik grubo zaobiđen kod pokušaja donošenja odluke o obuci ukrajinskih vojnika i da je time prekršen Ustav.

- Nemojmo se praviti glupi. Od našeg rata do rata u Ukrajini nismo imali europski rat nikakvih razmjera. Ovaj je rat dramatičan, bitno može utjecati i na sudbinu ove zemlje. Ako tu zaobilaziš vrhovnog zapovjednika direktno ideš protiv temelja Ustava ove zemlje. HDZ i Plenković imaju logiku diskreditirati predsjednika, pokazati da se bez njega ne može, a ako ne uspije onda je plan prebaciti to na unutarnju politiku. Zato poruka to je win-win situacija- kaže Čačić i dodaje kako Plenkovića ta tema uopće ne zanima kao ni Ukrajina.

To je samo, kaže, priča koja mu je savršeno došla da se pokrije šest kuća na Baniji, da se ne govori više o INI koja je, dodaje, bila velika tema.

Uvjeren je da će što se tiče odnosa Plenković- Milanović završiti kako je i počelo, tvrdom kohabitacijom.

-Nažalost hoće, ali Milanović će predsjednik biti do kraja ovog mandata i još pet godina, a Plenković više neće biti premijer. Nadam se da će biti na visokoj poziciji u Bruxellesu-poručio je Čačić.