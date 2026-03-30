Nova pjesma vlč. Željka Lovrića 'Buzdovan' nosi sirovu energiju Rammsteina i djeluje poput modernog psalma

Župnik župe Voltino-Ljubljanica vlč. Željko Lovrić u ponedjeljak je na Youtubeu pod svojim umjetničkim imenom Don Dante objavio spot za svoju novu pjesmu „Buzdovan“. Dok je u svojem prethodnom hitu "Ispovjed s asfalta", koji je brzo skupio više od milijun pregleda, uputio kritiku Crkvi, u „Buzdovan“ djeluje poput propovjednika nekog modernog psalma s grižnjom savješću, pogotovo kada kaže: „Bože, Tvoju sam nježnost uzeo za slabost! Tvoju sam ljubav uzeo za ludost!“. Ključna metafora pjesme je pretvaranje ljubavi u oružje („Nisam Ti vratio cvijet. Od Tvoje sam ljubavi, Oče, napravio… BUZDOVAN!“) i to je slika koja ostaje u glavi i nosi cijelu stvar. Na kraju smiruje strasti rečenicom: „Slomi moj buzdovan, nauči me kako se voli.“

Glazbeno, Don Dante na momente podsjeća na Rammstein, bend za koji je u nedavnom intervjuu u Večernjem listu priznao da ga sluša, ali pjesma ipak više nosi energiju nekog polurap-poluheavy metal songa. Sam ritam je pomalo isprekidan, no njemu je očito važnije poslati poruku nego nužno napraviti hit.

U spotu, u kojem vlč. Lovrić ponovno igra glavnu ulogu, pojavljuje se i njegov pas Dante, ali i jastrebica Lili, te umjetnik Stephan Lupino, čiji se stil odlično uklopio u tematiku spota.

Evo i cijelog teksta pjesme:

BUZDOVAN

Nudio si mi dlan, otvoren i čist.

Nudio si mi Riječ, da budem ti isti.

Došao si tiho, kao rosa na ranu,

Da mi doneseš svjetlo u moju tamu.

Ali ja... ja sam dijete mraka i sumnje.

Meni je Tvoja blagost bila znak za uzbune.

Uzeo sam Tvoju milost, tu svilu nebesku,

I u svojoj je ruci stisnuo u šaku tešku.

Bože, Tvoju sam nježnost uzeo za slabost!

Tvoju sam ljubav uzeo za ludost!

Ti si mi pružio srce na dlanu,

A ja sam od Tvoje milosti iskovao ranu!

Nisam Ti vratio cvijet.

Od Tvoje sam ljubavi, Oče,

Napravio... BUZDOVAN!

Ja udaram željezom, Ti vraćaš Krvlju.

Ja donosim smrt, Ti donosiš Prvu...

Prvu zraku Uskrsa.

Oprosti mi, što sam bio kovač boli.

Slomi moj buzdovan.

Nauči me kako se voli.