Čačić demantirao da Reformisti izlaze iz koalicije: 'Panika je ozbiljna'

Radimir Čačić, predsjednik Reformista, demantirao je da je stranka izašla iz velike koalicije predvođene SDP-om. Ranije je, podsjetimo, objavljeno kako iz predizborne koalicije uz njih odlaze i Radnička fronta, IDS te Fokus. Svi su potvrdili kako izlaze, no Čačić tvrdi kako ne zna otkud je došla informacija da izlaze i Reformisti.

- Tko to radi i zašto ne znam. Panika je ozbiljna. Nekome je stalo, bez obzira na to što nemamo nekakve brojeve - kazao je Čačić pa dodao da ipak imaju težinu: ''Mi smo na Predsjedništvu potvrdili sporazum i to sa SDP, idemo sa SDP-om u cijeloj zemlji izuzev 7 i 8. I točka''.

Analitičarka Večernjeg lista Ankica Mamić za Večernji list komentirala je osipanje velike koalicije na ljevici. Na početku je, da podsjetimo, bilo okupljeno deset stranaka koje su najavljivale zajednički izlazak na izbore, a sada su iz "saveza" izašli redom Radnička fronta, IDS i Fokus.

- Lako se okupiti na tragu antiHDZ sentimenta, ali problem je očito nastao s prolaznim mjestima na listama. To je uvijek problem", kazala je Ankica Mamić, Večernjakova politička analitičarka.

