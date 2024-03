Katarina Peović: Milanović je bio okrutan premijer pred radnicima. Nismo spremni sudjelovati u SDP-ovoj vladi

Predsjednica Radničke fronte Katarina Peović gostovala je u Dnevniku Nove TV te se osvrnula na raskol SDP-ove koalicije 10 stranaka iz koje je, osim RF-a, izašao Fokus i IDS. Peović je objasnila kako su oni iz koalicije izašli jer je 5 liberalnih stranaka uvjetovalo svoj ostanak njihovim izlaskom, a nakon toga je stigla i vijest o Milanovićevoj kandidaturi na parlamentarnim izborima.

- Mislim da izlazak Radničke fronte i dolazak Milanovića pod ucjenom 5 liberalnih stranaka puno govori o toj koaliciji. Milanović kada je bio premijer, bio je okrutan premijer pred radnicima. Donio je jedan od najgorih Zakona o radu, zbog kojih smo mi došli na prvo mjesto po nesigurnim ugovorima o radu. On je donosio zakone o predstečajnim nagodbama gdje su tajkunima oprošteni dugovi, a radnici su završili na ulici. Privatizirao je sve što se dalo privatizirati i ono što se nije trebalo privatizirati poput brodogradnje - poručila je.

Dodala je i kako je RF u koaliciji bio ''zalog lijevih proradničkih politika'', dodajući kako oni nisu spremni sudjelovati u vladi SDP-a, no podržali bi ih protiv HDZ-a.

- Kad dođe do smjene HDZ-a Milanović više ne bi imao šansu za drugi mandat, to je jedan intrinzično narcisoidni moment u kojem on odlučuje uključiti se u funkciji premijera, ali mi moramo biti svjesni da je izlazak Radničke fronte bio simptomatičan i mi smo bili kao lakmus papir - poručila je.

