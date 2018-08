Butković: Štrajk bi bio nešto što bi imalo nesagledive posljedice za tvrtku

Županijski sud donio odluku da je štrajk koji su najavili radnici Croatia Airlinesa nezakonit, a povodom toga izjavu za medije dao je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Kao i nakon prvotne odluke o odgađanju štrajka, ponovio je da nije utjecao na sud.

"Ja nisam utjecao na sud, nisam pisao sudu, nisam imao komunikaciju sa sudom, niti to smijem raditi. Ja sam napisao pismo Upravi Croatia Airlinesa i radnicima da bi štrajk bio nešto što bi imalo nesagledive posljedice za tvrtku. U ovom trenutku uprava CA ide u proces izbora konzultanata koji će voditi proceduru i ponuditi rješenja Vladi kakav će scenarij biti oko pronalaska strateškog partnera. Vjerujem da ćemo na jesen imati odgovor na koji način i kako pronaći strateškog partnera", rekao je Butković.

Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu donio je odluku o zabrani štrajka u Croatia Airlinesu (CA), uz obrazloženje da tuženik - sindikat Organizacija radnika Croatia Airlinesa (ORCA) nije pregovarao u dobroj vjeri radi sklapanja novog kolektivnog ugovora i da ne želi nastali spor riješiti mirnim putem.

ORCA sada ima osam dana da uloži žalbu, a Vrhovni sud zatim u roku od pet dana mora donijeti odluku.

"Žalit ćemo se na odluku Vrhovnom sudu i nadamo se da će on donijeti drugačiju odluku. Razočarani smo načinom na koji način je ova odluka donesena, rečeno je da mi nismo pregovarali u dobroj mjeri. Ne znam kako je to moguće, po kojim je parametrima to odlučeno. Samo na račun naše dobre vjere i nade smo taj štrajk toliko dugo odgođali", kazao je Predsjednik ORCA-e Antonio Čorak.

Ryanairovi piloti iz Njemačke pridružuju se europskim kolegama u štrajku