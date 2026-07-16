Rafali i danas probijaju zvučni zid: Evo gdje se očekuje jaka buka

Kako je priopćilo Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila izvodit će planirane zadaće danas, 16. srpnja, u razdoblju od 14 do 15 sati.

Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije, na visini većoj od 10.000 metara, uz poštivanje svih propisanih sigurnosnih mjera. Zbog probijanja zvučnog zida građani na navedenom području mogu nakratko čuti pojačanu buku, što je, ističu iz MORH-a, dio redovitih aktivnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Iz Ministarstva obrane podsjećaju kako Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve letačke aktivnosti provodi unutar propisanih zona letenja, u skladu s važećim pravilima i regulativom koja uređuje uporabu zračnog prostora Republike Hrvatske.