Plenković na sjednici Vlade komentirao Pariz: 'Nećemo dopustiti da se Hrvatska dekredibilizira'

Počela je 185. sjednica Vlade, raspravljat će se o više tema iz područja gospodarstva, socijalne politike i infrastrukture, među kojima su obeštećenja radnika, ulaganja u dječje vrtiće, poljoprivreda, željeznice i upravljanje pomorskim dobrom. Prema objavljenom dnevnom redu, otvoreni dio sjednice sadrži 12 točaka. U zatvorenom dijelu članovi Vlade razmatrat će izvješća povezana s javnim financijama i korištenjem sredstava iz europskih fondova, kao i pojedina kadrovska pitanja.
Među istaknutijim točkama nalaze se izmjene propisa koji se odnose na nekadašnje zaposlenike tvrtki Plobest i Salonit iz Vranjica. Pred Vladom će se naći prijedlog dopune Zakona o obeštećenju radnika Plobesta, kao i izmjene zakonskog okvira kojim su uređena prava radnika Salonita u stečaju. Iz dnevnog reda zasad nije poznato koliki bi iznosi mogli biti isplaćeni niti u kojim bi rokovima eventualna obeštećenja trebala biti realizirana.
Plenković se za početak osvrnuo na boravak u Parizu, sastanak Koalicije voljnih i na situaciju u Ukrajini. 'Loše je da Hrvatska vojska i predstavnici Glavnoga stožera ne sudjeluju na sastancima vojnog segmenta Koalicije voljnih i na taj način im izostaju informacije, gube korak s ostalim zemljama. Smatramo da smo mogli u tome sudjelovati bez ikakvih ambicija. Postoje različiti drugi načini da se pomogne zemlju koja je žrtva ruske agresije. Politika onih, a pogotovo predsjednika je suprotna onome što smo radili sve ove godine, nećemo dopustiti da se Hrvatska međunarodno dekredibilizira', rekao je Plenković.Ovo su scene koje se ne zaboravljaju! Cijela Hrvatska slavila je svoje heroje
zašto javno ne pričaš o financijskoj situaciji? a ne da se iz kuloara saznaje da si ministrima naredio rezanje troškova, zaustavljanje nabava i koječega još? što je, pipica presušuje, obećanja koja koštaju dolaze na naplatu, a proračun se više ne puni kako si ti zamislio...