Plenković na sjednici Vlade komentirao Pariz: 'Nećemo dopustiti da se Hrvatska dekredibilizira'

Počela je 185. sjednica Vlade, raspravljat će se o više tema iz područja gospodarstva, socijalne politike i infrastrukture, među kojima su obeštećenja radnika, ulaganja u dječje vrtiće, poljoprivreda, željeznice i upravljanje pomorskim dobrom. Prema objavljenom dnevnom redu, otvoreni dio sjednice sadrži 12 točaka. U zatvorenom dijelu članovi Vlade razmatrat će izvješća povezana s javnim financijama i korištenjem sredstava iz europskih fondova, kao i pojedina kadrovska pitanja.

Među istaknutijim točkama nalaze se izmjene propisa koji se odnose na nekadašnje zaposlenike tvrtki Plobest i Salonit iz Vranjica. Pred Vladom će se naći prijedlog dopune Zakona o obeštećenju radnika Plobesta, kao i izmjene zakonskog okvira kojim su uređena prava radnika Salonita u stečaju. Iz dnevnog reda zasad nije poznato koliki bi iznosi mogli biti isplaćeni niti u kojim bi rokovima eventualna obeštećenja trebala biti realizirana.

Plenković se za početak osvrnuo na boravak u Parizu, sastanak Koalicije voljnih i na situaciju u Ukrajini. 'Loše je da Hrvatska vojska i predstavnici Glavnoga stožera ne sudjeluju na sastancima vojnog segmenta Koalicije voljnih i na taj način im izostaju informacije, gube korak s ostalim zemljama. Smatramo da smo mogli u tome sudjelovati bez ikakvih ambicija. Postoje različiti drugi načini da se pomogne zemlju koja je žrtva ruske agresije. Politika onih, a pogotovo predsjednika je suprotna onome što smo radili sve ove godine, nećemo dopustiti da se Hrvatska međunarodno dekredibilizira', rekao je Plenković.