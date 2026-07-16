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PROPISANI EUROPSKI ZAHTJEVI

Nova pravila za buku na otvorenom obuhvatit će 57 vrsta strojeva i uređaja: 'Štitimo zdravlje građana'

Zagreb: Državni inspektorat zatvorio gradilište na križanju Savske i Vukovarske
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Vedrana Larva/Hina
16.07.2026.
u 11:13

Oznakom CE proizvođač potvrđuje da proizvod ispunjava propisane europske zahtjeve. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru upućuje se u javno savjetovanje, a njime se hrvatski propisi u potpunosti usklađuju s pravnom stečevinom Europske unije, navodi Ministarstvo

Pedeset i sedam vrsta strojeva i uređaja za uporabu na otvorenom morat će imati izmjerenu i jasno označenu razinu buke te oznaku CE, predviđa novi pravilnik koji će zamijeniti propis iz 2008. godine, izvijestilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva. Za opremu koja se stavlja na tržište ili u uporabu propisat će se norme za emisiju buke, postupci utvrđivanja sukladnosti, način označavanja, tehnička dokumentacija i prikupljanje podataka. Za najbučnije skupine strojeva odredit će se najviše dopuštene razine zvučne snage koje se neće smjeti prekoračiti.

Oznakom CE proizvođač potvrđuje da proizvod ispunjava propisane europske zahtjeve. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru upućuje se u javno savjetovanje, a njime se hrvatski propisi u potpunosti usklađuju s pravnom stečevinom Europske unije, navodi Ministarstvo. „Buka nije tek neugodnost, nego dokazani javnozdravstveni rizik. Ovim pravilnikom štitimo zdravlje građana, od radnika na gradilištima do obitelji u susjedstvu, a gospodarstvu istodobno osiguravamo jasne i transparentne uvjete poslovanja kakvi vrijede u cijeloj Europskoj uniji”, poručila je ministrica Irena Hrstić.

Dodala je da tiši strojevi znače zdraviju svakodnevicu te da je ulaganje u prevenciju najisplativije ulaganje u zdravlje. Ministarstvo podsjeća da je, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, prekomjerna buka jedan od vodećih okolišnih rizika za zdravlje u Europi, odmah nakon onečišćenja zraka. Povezuje se s poremećajima spavanja, stresom i povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.
FOTO Kako se više od 400 šarenih automobila našlo uz obalu Gacke
Zagreb: Državni inspektorat zatvorio gradilište na križanju Savske i Vukovarske
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Ključne riječi
zdravlje Irena Hrstić strojevi razina buke

Komentara 2

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18
188
11:45 16.07.2026.

Glavni stres i nesanica koji dobivamo je od EU činovnika i apsurdnih zakona koji su na štetu nas građana. Svi su ti zakoni da se pišu kazne i puni državna blagajna, a ne da bi nama građanima bilo bolje

FD
franjo.durinic
11:48 16.07.2026.

Nejveči stres je od putujućeg cirkusa SDP-a i NEMOŽEMO

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