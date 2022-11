Burna rasprava zbog nabavke kukuruza za robne zalihe, oporba: Zašto se nije omogućilo ratarima da prodaju po toj cijeni?

Danas je saborska oporba, tijekom rasprave o konačnom prijedlogu Zakona o strateškim robnim zalihama, burno reagirala nakon što se u medijima doznalo kako Ravnateljstvo za robne zalihe nabavlja 75 tisuća tona kukuruza po cijeni većoj od tržišne, i to od veterinarske stranice iz Osijeka koja se ne bavi trgovanjem žitarica, već deratizacijom i šinterajem, a lani je imala čistu dobit od 870 kuna. Naime, kako su Robne zalihe tu nabavu procijenile na 230 milijuna kuna, proizlazi da bi država za kilogram kukuruza bila voljna platiti 3,06 kuna, iako mu je prosječna cijena 2,40 kuna.

- Zašto je kukuruzu tako visoka nabavna cijena kad su ga naši ratari prodavali za 2,30 kuna? Zašto se njima nije omogućilo da ga prodaju po toj većoj cijeni - upitao je Marijan Pavliček (HS), dok je Peđa Grbin (SDP), istaknuvši kako je posao nabave dobila trgovačko društvo, odnosno veterinarska stanica, povezano s HDZ-om tako što je doniralo tu stranku.

- I sad to trgovačko društvo dobiva posao za koji će, na 230 milijuna kuna, zaraditi 25%. Pa je li to normalno?! - zapitao se Grbin, a Željko Lenart (HSS) odmah je izračunao tu zaradu.

- To društvo, kojem nije u poslu trgovanje žitaricama, trebalo bi zaraditi 40 milijuna kuna. Nije mi poznato da je itko od hrvatskih ratara uspio prodati kukuruz za tri kune po kilogramu. Cijena je bila maksimalno 2,30 kuna - reče Lenart.

Jandrokovićeva upadica: "Tko je zapalio žito?"

Za Nikolu Grmoju (Most) žalosno je što u Saboru nijedan dan ne može proći bez rasprave o nekoj od afera vladajućih. Anka Mrak Taritaš (GLAS) podsjetila je pak na prijašnje afere Ravnateljstva za robne zalihe kao što je nestanak žita iz silosa Đakovštine, za što su se kasnije "optužili" miševi, ili činjenice da nakon potresa u Petrinji u zalihama nije bilo deka, kontejnera, vreća za spavanje...

- Treba li Sabor svaki put kad je riječ o robnim zalihama govoriti samo o aferama? - zanimalo je Mrak-Taritaš na čije se riječi nadovezao predsjednik Sabora Gordan Jandroković kazavši:

- Anka, sjećate se serije "Salaš u Malom Ritu" i onog čuvenog pitanja: "Tko je zapalio žito?".

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 17.11.2022., Zagreb - Sabor 13. sjednicu nastavlja raspravom o prijedlogu zakona o strateskim robnim zalihama. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Pošto zastupnicima oporbe nije baš "sjela" ova Jandrokovićeva upadica jer su je smatrali posve neprikladnom i neumjesnom, Jandroković je dodao: "Nemojte se ljutiti, samo sam se malo sjetite te serije".

- Samo što bi u Hrvatskoj trebalo pitati - tko je ukrao žito, odnosno kukuruz - nadovezao se Lenart. Kako je u saborskoj raspravi sudjelovao i državni tajnik iz Ministarstva gospodarstva Ivo Milatić, Katarina Peović (RF) pitala ga je: "Na čijoj ste vi strani? Čije vi interese branite ako kukuruz košta više od 3 kune?"

- Opet smo zapali u močvari korupcije kad je riječ o robnim rezervama. Događa se da je Ravnateljstvo robnih zaliha odlučilo kupiti 75 tisuća tona kukuruza od tvrtke koja šprica komarce i bavi šinterajem i špricanjem komaraca. Ta veterinarska tvrtka financijer je vladajućih pa onda zbrojite dva i dva, i sve će vam biti jasno koji su to koruptivni putevi. Seljaci kažu da bi bili sretni da za kukuruz dobiju 2,40 kuna, a Robne zalihe daju za 3,06 kuna. Zato je i logično da imamo konsternirane poljoprivrednike i da oni najavljuju traženje pravne zaštite europskih institucija. Pa više od stotinu tvrtki kupovalo je robu od Robnih zaliha koju nije platilo. Nikada za tu uzetu robu nisu platili niti jednu jedinu lipu. To je lopovluk. Gospodo iz DORH-a, nemojte spavati. Radite - poručio je Marin Miletić (Most), a nadovezujući se na Jandrokovićevu upadicu s početka rasprave i cijelu priču ovu skandaloznu priču o Robnim rezervama, koje je Davor Dretar (DP) po narodski nazvao državnom "ostavom, smočnicom ili špajzom", Arsen Bauk (SDP) reče: "Kad se već spomenulo ono - tko je zapalio žito, onda bi to, kada bi se sa srpskog prevelo na hrvatski, glasilo - tko je popalio žito."

Milatić: Nema nikakve afere

Državni tajnik Milatić odbacio je sve oporbene kritike.

- Odbijam primisao da se radi o nekoj aferi. Kad postupak bude gotov, javnost će biti obaviještena. Taj posao neće dobiti netko tko za to nije kvalificiran i nema uvjete propisane natječajem. Što ćemo napraviti s otvorenim postupkom, vidjet ćemo. Ne mogu sad reći hoćemo li ga završiti ili ne - kazao je Milatić opetovano ponavljajući da je natječaj za kupnju kukuruza napravljen po zakonu i na isti će način biti završen, objasnivši kako se cijena formirala.

- Kada se radio natječaj, sa službenog Tržišnog informacijskog sustava "izvadila" se tržišna cijena, dodali joj se manipulativni troškovi i tako se formirala cijena za natječaj. To, što su pet-šest dana nakon objave natječaja pušteni brodovi iz Ukrajine i sve su burze reagirale padanjem cijena, to je drugi par postola. Ako natječaj poništimo, a za 15 dana cijena kukuruza na burzama podivlja, hoće li to opet biti afera? - uzvratio je Milatić oporbenim zastupnicima.