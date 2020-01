Burna godina za Bandića: Nastavak suđenja za aferu Agram, USKOK provodi izvide zbog Adventa

Možda je došlo vrijeme da Bandića zamijeni netko mlađi. Politička je to poruka koja je iz usta Darka Horvata, nakon drugog kruga predsjedničkih izbora upućena zagrebačkom gradonačelniku. I bilo bi to još jedno potencijalno prepucavanje na političkoj sceni da Horvat nije ministar u HDZ-ovoj Vladi Andreja Plenkovića, čija opstojnost u Saboru u mnogome ovisi o “žetončićima” Milana Bandića. Znače li te riječi kraj političkog braka između HDZ-a i Bandića, koji je u redovima te stranke, direktno ili indirektno, označen i kao jedan od krivaca za poraz Kolinde Grabar Kitarović, tek će se vidjeti. No bilo kako bilo, očito je da Bandića u godini parlamentarnih izbora očekuju brojni problemi, a osim političkih tu će svakako biti i oni pravosudni.

Naime, njemu se u 2020. nastavlja suđenje za aferu Agram, koje će u siječnju formalno početi iz početka. Razlog je tome to što će se postojećem spisu ponovno pripojiti dio spisa koji se odnosi na optužbe vezane za zbrinjavanje otpada u Zagrebu. Taj je dio optužnice bio vraćen USKOK-u na doradu, a nakon što su optužbe postale pravomoćne, spis će opet postati sastavni dio suđenja za aferu Agram. To bi suđenje možda moglo biti okončano tijekom 2020. u koju je Bandić ušao dobrano poljuljan kampanjom koju je protiv njega vodio i još je uvijek vodi Dario Juričan. Juričan je bio predsjednički kandidat koji se zalaže za “korupciju svima, a ne samo njima”, a u travnju bi trebao predstaviti i svoj film “Kumek”, koji se bavi načinom na koji Bandić i njegovi suradnici, od kojih će znatan broj tijekom 2020. također često pohoditi zgradu suda na Zrinjevcu, vode Zagreb.

Što se tiče afere Agram, suđenje u tom postupku Bandiću i ostalima počelo je u listopadu 2018. USKOK njega i njegove suoptuženike tereti za nezakonite zamjene zemljišta s tvrtkom Bramgrad, nezakonita zapošljavanja, korištenje službenih vozila u privatne svrhe te zloporabe prilikom zbrinjavanja gradskog otpada. Ovo posljednje od početaka suđenja nije bio dio postupka koji se vodi, a osim Bandića u toj točki optužnice je optužen i Petar Pripuz. Sada kada je i ta točka optužnice postala sastavni dio spisa, na sljedećem ročištu koncem siječnja suđenje će formalno pravno početi ispočetka. To znači da se svi optuženici, koji ne dolaze na rasprave, jer im to zakon omogućava, moraju ponovo pojaviti u sudnici gdje će im biti pročitana optužnica, a oni se ponovo trebaju izjasniti o krivnji. Kako je do sada ispitan poveći broj svjedoka u odnosu na druge točke optužnice, realno je za očekivati, sukladno dosadašnjoj praksi, da se ti iskazi pročitaju.

Ako ne bude nepredviđenih okolnosti, realno je očekivati i da suđenje za aferu Agram bude okončano tijekom 2020., možda čak i do ljeta. A ako se to dogodi, pogotovo ako nepravomoćna presuda bude nepovoljna za njega, bit će zanimljivo vidjeti kako će se to odraziti na Bandićevu kampanju za parlamentarne izbore.

On bi u problemima mogao biti i zbog zagrebačkog adventa jer prema neslužbenim informacijama, USKOK u tom slučaju provodi izvide. Hoće li ti izvidi na koncu dovesti do pokretanja istrage, tek će se vidjeti, a ako se to dogodi, ne treba sumnjati da će Bandić posegnuti za mantrom mnogih političara uhvaćenih u rukama s pekmezom. Odnosno da će se od sumnji u korupciju, koja se ovaj put odvijala vrlo otvoreno i pred očima svekolike javnosti, braniti tvrdnjama da je žrtva političkog progona. Osim jednog suđenja i jedne potencijalne istrage, Bandić bi u 2020. mogao doznati o odluku Vrhovnog suda u slučaju Štandovi. Riječ je u postupku u kojem je nepravomoćno oslobođen optužbi za pogodovanje građanskoj inicijativi “U ime obitelji” u vrijeme kada su organizirali referendum o braku, a Grad Zagreb im je besplatno dodijelio štandove. Vrhovni sud tu presudu može potvrditi, čime bi Bandić i pravomoćno bio oslobođen optužbi. No može je i ukinuti, a u tom slučaju Bandića bi čekalo ponovljeno suđenje. Bilo kako bilo, očito je da dugogodišnjeg zagrebačkog gradonačelnika, čiji odlazak u političku mirovinu mnogi zazivaju čeka burna politička i pravosudna godina. Ostaje tek za vidjeti hoće li on kao mnogo puta do sada sve preživjeti ili će ipak otići u političku mirovinu. Te tko će ga u tu mirovinu pospremiti: birači ili sud odnosno USKOK?