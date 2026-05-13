Pazite što otvarate

Opasna prevara hara Splitom: Dovoljan je bio jedan klik na link, s računa im nestao novac

13.05.2026.
u 11:56

Prevaranti su u svim slučajevima koristili kombinaciju lažnih SMS poruka, e-mailova i internetskih oglasa kako bi došli do bankovnih podataka žrtava, nakon čega je s njihovih računa otuđen novac

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je o više slučajeva računalnih prijevara zabilježenih tijekom jučerašnjeg dana, u kojima su oštećene fizičke osobe i jedna tvrtka. Prevaranti su u svim slučajevima koristili kombinaciju lažnih SMS poruka, e-mailova i internetskih oglasa kako bi došli do bankovnih podataka žrtava, nakon čega je s njihovih računa otuđen novac. U jednom slučaju građanin je prijavio da je na mobitel zaprimio poruku koja je izgledala kao nastavak njegova vlastitog internetskog oglasa, uz dodanu poveznicu. Nakon što je kliknuo na link i unio podatke bankovne kartice u obrazac, vjerujući da verificira račun kod oglašivača, naknadno je utvrdio da mu je s računa ukraden novac.

U drugom slučaju ovlaštena osoba jedne tvrtke zaprimila je e-mail poruku koja je izgledala kao obavijest OTP banke te je sadržavala poveznicu za, navodno, ažuriranje aplikacije mobilnog bankarstva. Nakon što su zaposlenici otvorili poveznicu i postupili prema uputama, s poslovnog računa tvrtke skinuta su sredstva. Treći slučaj uključuje građanku koja je putem SMS poruke obaviještena da će joj pristup OTP GO aplikaciji biti deaktiviran te da mora ažurirati podatke putem priložene poveznice. Nakon što je to učinila, s njezina računa također je izvršena neovlaštena transakcija.

Policija upozorava građane da budu krajnje oprezni te podsjeća na osnovne mjere zaštite, među kojima su korištenje jakih i jedinstvenih lozinki, uključivanje dvostruke autentifikacije te izbjegavanje otvaranja sumnjivih poveznica i unosa osjetljivih podataka na neprovjerenim stranicama. Također se naglašava važnost redovitog ažuriranja uređaja i provjere autentičnosti internetskih stranica.

Građanima se savjetuje da nikada ne dijele PIN-ove, jednokratne kodove ili podatke s bankovnih kartica, kao ni da ne instaliraju nepoznate aplikacije koje omogućuju udaljeni pristup uređaju. U slučaju internetske prodaje preporučuje se dijeljenje isključivo IBAN-a, dok se za investicijske ponude savjetuje dodatni oprez i traženje stručnog savjeta. Iz policije poručuju kako je edukacija i informiranje ključan način zaštite od ovakvih prijevara te upućuju građane na dodatne savjete dostupne na stranicama PU splitsko-dalmatinske u sklopu projekta “Bitka za sigurnost”.

Ključne riječi
računalna prijevara splitska policija PU splitsko-dalmatinska

Ukrajinski NLO
MISTERIJ IZNAD BOJIŠTA

Ukrajinski stručnjak objavio snimke neobičnih letjelica: 'Nisu izvanzemaljci, nego nešto opasnije'

Visoki ukrajinski savjetnik za obranu Serhij "Flash" Beskrestnov objavio je snimku drona na kojoj se vidi neidentificirani leteći objekt sfernog oblika, okružen sa šest šiljastih izbočina i vidljivim toplinskim tragom. Objekt je navodno uočen tijekom borbenih djelovanja u svibnju 2025. na visini od oko 800 metara te je mirno lebdio bez ikakve reakcije na prisutnost drona. Neobični predmet izgledom podsjeća na zvjezdasti NLO koji su američke snage zabilježile još 2013. godine.

PROMJENA RETORIKE

Žestoki kritičar režima u Putinovim riječima vidi želju za krajem rata: 'Jeste li vidjeli kako je nazvao Zelenskog?'

Ruski predsjednik Vladimir Putin posljednjih je dana primjetno ublažio retoriku prema Volodimiru Zelenskom. Pozornost je posebno izazvalo to što je nakon parade 9. svibnja ukrajinskog predsjednika prvi put od početka invazije nazvao “gospodinom Zelenskim”, što brojni analitičari i kritičari Kremlja, uključujući Mihaila Hodorkovskog, vide kao mogući signal da Moskva i Kijev ozbiljnije razmatraju pregovore o primirju i nastavku mirovnih razgovora.

