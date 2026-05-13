Trump u Kinu vodi najmoćnije ljude svijeta, nastala panika zbog jednog čovjeka: 'Kad je čuo da nije u avionu, odmah ga je nazvao'

Američki predsjednik Donald Trump poveo je niz vodećih ljudi iz svijeta biznisa i tehnološke industrije na svoje putovanje u Kinu ovog tjedna. Među onima koji se pridružuju predsjedniku na službenom putu u Peking su Jensen Huang (Nvidia), Tim Cook (Apple), Elon Musk (Tesla i SpaceX), Larry Fink (BlackRock), kao i direktori iz kompanija Meta, Visa, JP Morgan, Boeing, Cargill i drugih.

Više od desetak američkih izvršnih direktora pridružit će se Trumpu na putovanju, potvrdio je za BBC dužnosnik Bijele kuće upoznat s planovima. Putovanje se smatra izuzetno važnim za SAD, jer će se Trump sastati s predsjednikom Xijem Jinpingom u trenutku rastućeg ekonomskog i tehnološkog animoziteta između dviju zemalja. Kasno uključivanje Hwanga u skupinu posebno je značajno jer su Nvidijini napredni čipovi za umjetnu inteligenciju u središtu tehnološkog i geopolitičkog nadmetanja između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Huang ujedno sudjeluje u Trumpovu Vijeću savjetnika za znanost i tehnologiju, zajedno s drugim vodećim poslovnim ljudima poput Marka Zuckerberga iz Mete i Larryja Ellisona, čelnika Oraclea.

Osim Huanga, Muska, Cooka i Finka, puni popis izvršnih direktora koji se pridružuju Trumpu kao dio službenog američkog izaslanstva u Kini je sljedeći: Dina Powell McCormick, predsjednica i potpredsjednica uprave Mete; Kelly Ortberg, predsjednik i izvršni direktor Boeinga; Ryan McInerney, izvršni direktor Vise; Stephen Schwarzman, izvršni direktor Blackstonea; Brian Sikes, izvršni direktor i predsjednik uprave Cargilla; Jane Fraser, izvršni direktor Citija; Jim Anderson, izvršni direktor Coherenta; Henry Lawrence Culp, izvršni direktor GE Aerospacea; David Solomon, izvršni direktor Goldman Sachsa; Jacob Thaysen, izvršni direktor Illumine; Michael Miebach, predsjednik Mastercarda.

Značajno je i to što će dio Trumpove delegacije biti Sanjay Mehrotra, izvršni direktor kompanije Micron Technology. Njegova prisutnost je zanimljiva jer je Peking 2023. godine ograničio upotrebu nekih Micronovih čipova u kritičnoj infrastrukturi iz razloga nacionalne sigurnosti – što je potez za koji je tvrtka rekla da je negativno utjecao na njezino poslovanje u Kini. Poluvodiči ostaju središnja točka ekonomskog odnosa SAD-a i Kine, unatoč stalnim napetostima oko tehnologije i kontrole izvoza.

Chuck Robbins, izvršni direktor Cisca, bio je pozvan, ali "nije u mogućnosti prisustvovati zbog objave poslovnih rezultata", navela je glasnogovornica tvrtke. Zajedno ovi direktori predstavljaju širok spektar američkih poslovnih interesa, od društvenih mreža i potrošačkog hardvera do računalnih čipova i komercijalne proizvodnje. Glasnogovornica Illumine, biotehnološke tvrtke iz Kalifornije, izjavila je da je Thaysen "počašćen što je dio izaslanstva" i da se tvrtka nada da će putovanje biti "prilika za jačanje odnosa i oblikovanje budućnosti precizne medicine". Predstavnici ostalih tvrtki nisu odmah odgovorili na upite BBC-ja za komentar.

Na prvotnom popisu nije bilo šefa Nvidije Jensena Huanga, čija je tvrtka ključna u američko-kineskom rivalstvu oko čipova i AI-ja. No, u iznenadnom razvoju događaja, Huang se ukrcao na Air Force One tijekom točenja goriva u Anchorageu na Aljasci. "Jensen prisustvuje samitu na poziv predsjednika Trumpa kako bi podržao Ameriku i ciljeve administracije", rekao je glasnogovornik Nvidije za BBC. BBC doznaje da je Trump, saznavši da Huang nije na popisu direktora, osobno nazvao šefa Nvidije u utorak ujutro kako bi ga pozvao. Trump je kasnije oštro napao medijske izvještaje da Huang nije bio pozvan: "U stvarnosti, Jensen je trenutno u Air Force One i, osim ako ga ne zamolim da ode, što je krajnje nevjerojatno, izvještavanje CNBC-a je netočno ili, kako kažu u politici, LAŽNE VIJESTI (FAKE NEWS)!", objavio je na društvenim mrežama.

Trumpov posjet Kini bit će prvi posjet jednog američkog predsjednika u gotovo desetljeću i označava ključni test krhkog trgovinskog primirja nakon trgovinskog rata "milo za drago" u kojem su carine ponekad premašivale 100%. Carine su pauzirane u listopadu 2025. nakon Trumpova posljednjeg sastanka sa Xijem, koji se održao u Južnoj Koreji. Nad predstojećim sastankom nadvija se i rat SAD-a i Izraela protiv Irana, koji je već ranije prisilio na odgodu sastanka Trumpa i Xija. Očekuje se da će Trump izvršiti pritisak na Kinu, koja se oslanja na Iran zbog jeftine nafte, da pomogne u postizanju sporazuma između Teherana i Washingtona kako bi se okončao rat. Kina također želi kraj sukoba; ograničila je opskrbu naftom toj zemlji, što je pogodilo kupovnu moć drugih zemalja širom svijeta koje uvoze kinesku robu. Ipak, ogromne kineske rezerve nafte i raznolika opskrba energijom do sada su joj pomogle da prebrodi posljedice rata bolje od mnogih susjeda.