'PRIVATNA VOJSKA'

Trump u Kinu vodi najmoćnije ljude svijeta, nastala panika zbog jednog čovjeka: 'Kad je čuo da nije u avionu, odmah ga je nazvao'

Mateja Papić
13.05.2026.
u 11:36

Putovanje se smatra izuzetno važnim za SAD, jer će se Trump sastati s predsjednikom Xijem Jinpingom u trenutku rastućeg ekonomskog i tehnološkog animoziteta između dviju zemalja

Američki predsjednik Donald Trump poveo je niz vodećih ljudi iz svijeta biznisa i tehnološke industrije na svoje putovanje u Kinu ovog tjedna. Među onima koji se pridružuju predsjedniku na službenom putu u Peking su Jensen Huang (Nvidia), Tim Cook (Apple), Elon Musk (Tesla i SpaceX), Larry Fink (BlackRock), kao i direktori iz kompanija Meta, Visa, JP Morgan, Boeing, Cargill i drugih.

Više od desetak američkih izvršnih direktora pridružit će se Trumpu na putovanju, potvrdio je za BBC dužnosnik Bijele kuće upoznat s planovima. Putovanje se smatra izuzetno važnim za SAD, jer će se Trump sastati s predsjednikom Xijem Jinpingom u trenutku rastućeg ekonomskog i tehnološkog animoziteta između dviju zemalja. Kasno uključivanje Hwanga u skupinu posebno je značajno jer su Nvidijini napredni čipovi za umjetnu inteligenciju u središtu tehnološkog i geopolitičkog nadmetanja između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Huang ujedno sudjeluje u Trumpovu Vijeću savjetnika za znanost i tehnologiju, zajedno s drugim vodećim poslovnim ljudima poput Marka Zuckerberga iz Mete i Larryja Ellisona, čelnika Oraclea.

Osim Huanga, Muska, Cooka i Finka, puni popis izvršnih direktora koji se pridružuju Trumpu kao dio službenog američkog izaslanstva u Kini je sljedeći: Dina Powell McCormick, predsjednica i potpredsjednica uprave Mete; Kelly Ortberg, predsjednik i izvršni direktor Boeinga; Ryan McInerney, izvršni direktor Vise; Stephen Schwarzman, izvršni direktor Blackstonea; Brian Sikes, izvršni direktor i predsjednik uprave Cargilla; Jane Fraser, izvršni direktor Citija; Jim Anderson, izvršni direktor Coherenta; Henry Lawrence Culp, izvršni direktor GE Aerospacea; David Solomon, izvršni direktor Goldman Sachsa; Jacob Thaysen, izvršni direktor Illumine; Michael Miebach, predsjednik Mastercarda.

Značajno je i to što će dio Trumpove delegacije biti Sanjay Mehrotra, izvršni direktor kompanije Micron Technology. Njegova prisutnost je zanimljiva jer je Peking 2023. godine ograničio upotrebu nekih Micronovih čipova u kritičnoj infrastrukturi iz razloga nacionalne sigurnosti – što je potez za koji je tvrtka rekla da je negativno utjecao na njezino poslovanje u Kini. Poluvodiči ostaju središnja točka ekonomskog odnosa SAD-a i Kine, unatoč stalnim napetostima oko tehnologije i kontrole izvoza.

Chuck Robbins, izvršni direktor Cisca, bio je pozvan, ali "nije u mogućnosti prisustvovati zbog objave poslovnih rezultata", navela je glasnogovornica tvrtke. Zajedno ovi direktori predstavljaju širok spektar američkih poslovnih interesa, od društvenih mreža i potrošačkog hardvera do računalnih čipova i komercijalne proizvodnje. Glasnogovornica Illumine, biotehnološke tvrtke iz Kalifornije, izjavila je da je Thaysen "počašćen što je dio izaslanstva" i da se tvrtka nada da će putovanje biti "prilika za jačanje odnosa i oblikovanje budućnosti precizne medicine". Predstavnici ostalih tvrtki nisu odmah odgovorili na upite BBC-ja za komentar.

Na prvotnom popisu nije bilo šefa Nvidije Jensena Huanga, čija je tvrtka ključna u američko-kineskom rivalstvu oko čipova i AI-ja. No, u iznenadnom razvoju događaja, Huang se ukrcao na Air Force One tijekom točenja goriva u Anchorageu na Aljasci. "Jensen prisustvuje samitu na poziv predsjednika Trumpa kako bi podržao Ameriku i ciljeve administracije", rekao je glasnogovornik Nvidije za BBC. BBC doznaje da je Trump, saznavši da Huang nije na popisu direktora, osobno nazvao šefa Nvidije u utorak ujutro kako bi ga pozvao. Trump je kasnije oštro napao medijske izvještaje da Huang nije bio pozvan: "U stvarnosti, Jensen je trenutno u Air Force One i, osim ako ga ne zamolim da ode, što je krajnje nevjerojatno, izvještavanje CNBC-a je netočno ili, kako kažu u politici, LAŽNE VIJESTI (FAKE NEWS)!", objavio je na društvenim mrežama.

Trumpov posjet Kini bit će prvi posjet jednog američkog predsjednika u gotovo desetljeću i označava ključni test krhkog trgovinskog primirja nakon trgovinskog rata "milo za drago" u kojem su carine ponekad premašivale 100%. Carine su pauzirane u listopadu 2025. nakon Trumpova posljednjeg sastanka sa Xijem, koji se održao u Južnoj Koreji. Nad predstojećim sastankom nadvija se i rat SAD-a i Izraela protiv Irana, koji je već ranije prisilio na odgodu sastanka Trumpa i Xija. Očekuje se da će Trump izvršiti pritisak na Kinu, koja se oslanja na Iran zbog jeftine nafte, da pomogne u postizanju sporazuma između Teherana i Washingtona kako bi se okončao rat. Kina također želi kraj sukoba; ograničila je opskrbu naftom toj zemlji, što je pogodilo kupovnu moć drugih zemalja širom svijeta koje uvoze kinesku robu. Ipak, ogromne kineske rezerve nafte i raznolika opskrba energijom do sada su joj pomogle da prebrodi posljedice rata bolje od mnogih susjeda.

Ukrajinski NLO
MISTERIJ IZNAD BOJIŠTA

Ukrajinski stručnjak objavio snimke neobičnih letjelica: 'Nisu izvanzemaljci, nego nešto opasnije'

Visoki ukrajinski savjetnik za obranu Serhij "Flash" Beskrestnov objavio je snimku drona na kojoj se vidi neidentificirani leteći objekt sfernog oblika, okružen sa šest šiljastih izbočina i vidljivim toplinskim tragom. Objekt je navodno uočen tijekom borbenih djelovanja u svibnju 2025. na visini od oko 800 metara te je mirno lebdio bez ikakve reakcije na prisutnost drona. Neobični predmet izgledom podsjeća na zvjezdasti NLO koji su američke snage zabilježile još 2013. godine.

Putin
PROMJENA RETORIKE

Žestoki kritičar režima u Putinovim riječima vidi želju za krajem rata: 'Jeste li vidjeli kako je nazvao Zelenskog?'

Ruski predsjednik Vladimir Putin posljednjih je dana primjetno ublažio retoriku prema Volodimiru Zelenskom. Pozornost je posebno izazvalo to što je nakon parade 9. svibnja ukrajinskog predsjednika prvi put od početka invazije nazvao “gospodinom Zelenskim”, što brojni analitičari i kritičari Kremlja, uključujući Mihaila Hodorkovskog, vide kao mogući signal da Moskva i Kijev ozbiljnije razmatraju pregovore o primirju i nastavku mirovnih razgovora.

