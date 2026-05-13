Vakula otkrio sve o ekstremnim vremenskim uvjetima: 'Ovo nije najkasnije zabilježen snijeg u svibnju, jedna godina bila je rekordna'

Snijeg, jaka kiša, grmljavinsko nevrijeme, olujan vjetar pa čak i tuča tijekom svibnja nisu neuobičajene pojave u Hrvatskoj. Takvi vremenski ekstremi redovito prate prijelaz prema toplijem dijelu godine. Ipak, snijeg u svibnju, osobito u nižim planinskim predjelima poput Medvednice, i dalje je rijetka meteorološka pojava koja privlači veliku pozornost javnosti.

Meteorolog Zoran Vakula istaknuo je za HRT kako jutrošnji snijeg na Puntijarki nije i najkasnije zabilježen u svibnju. Kasniji snježni događaj zabilježen je 2019. godine, kada je snijeg padao od 15. do 17. svibnja, dok je još ekstremnija bila 1991. godina, kada su posljednji tragovi zime na Puntijarki evidentirani između 17. i 19. svibnja.

Prema podacima DHMZ-a, na Puntijarki, gdje se kontinuirana mjerenja provode od 1981. godine, svibanjski snijeg dosad je zabilježen samo 1981., 1985., 1989., 1991. i 2019. godine. Ove godine tom se popisu pridružila i 2026., što znači da je snijeg u svibnju zabilježen tek šesti put u posljednjih 46 godina. Drugim riječima, pojavio se u svega 13 posto promatranih svibanjskih mjeseci.

Ni količina snijega izmjerena ovoga tjedna nije rekordna. U utorak navečer na Puntijarki je izmjereno osam centimetara snježnog pokrivača, dok je u srijedu ujutro izmjereno sedam centimetara. Više snijega palo je 16. svibnja 2019., kada je zabilježeno 12 centimetara, dok rekord i dalje drži 3. svibnja 1985. godine sa čak 17 centimetara snijega. Svi podaci odnose se na razdoblje od početka službenih mjerenja 1981. godine.

Stručnjaci upozoravaju kako se ovakve pojave događaju unatoč globalnom i lokalnom zatopljenju, a moguće upravo i kao posljedica klimatskih promjena. Sve toplija atmosfera pogoduje češćim i izraženijim vremenskim ekstremima, zbog čega se nekada rijetke pojave danas bilježe nešto češće nego ranije.

Tijekom ovotjednog prodora hladnog zraka snijeg nije pao samo na Medvednici. Zabijelila su i druga planinska područja Hrvatske, a prema DHMZ-u, na Zavižanu su u utorak navečer i srijedu ujutro izmjerena su tri centimetra snijega.

Iako svibanjski snijeg i jutarnji minusi nisu povoljni za vegetaciju, obilna kiša donijela je određeno olakšanje nakon dugotrajnog sušnog razdoblja. Tijekom noći s utorka na srijedu, kao i u srijedu ujutro, pri tlu su minusi zabilježeni u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, premda temperature na standardnoj visini od dva metra uglavnom nisu padale ispod nule.

Najviše oborine zabilježene su u Varaždinu, gdje je od utorka u 8 sati do srijede u 8 sati pala čak 61 litra kiše po četvornome metru. Veće količine oborina zahvatile su velik dio unutrašnjosti i ponegdje sjeverni Jadran, dok su mnoga mjesta na jugu obale ostala gotovo potpuno suha, bez značajnijih količina kiše.