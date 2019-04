Burger King 'glupom i uvredljivom' reklamom razljutio korisnike društvenih mreža

Burger King na Novom Zelandu je nakon gomile reakcija na društvenim mrežama morao ukloniti oglas koji prikazuje goste koji jedu hamburgere s prevelikim štapićima, prenosi CNN.

Gigant brze hrane objavio je kratku reklamu poručujući 'naš vijetnamski Sweet Chilli Tendercrips hamburger odvest će vaše nepce skroz do Ho Chi Minha'.

So this is the new Burger King ad for a “Vietnamese” burger ok coolcoolcoolcoolcool CHOPSTICKS R HILARIOUS right omg etc 🙃🙃🙃🙃🙃🙃 pic.twitter.com/zVD8CN04Wc